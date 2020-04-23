Украина

Может не декларировать: в НАПК сделали неожиданное заявление о визите Зеленского в Оман

После того, как в массмедиа попала информация о поездке президента Украины Владимира Зеленского в Оман, прошло уже четыре месяца, однако полной информации о том, за чей счет была эта поездка, пока что нет.

Так, в Национальном агентстве по предотвращению коррупции до сих пор ждут информацию о том, кто оплатил перелет Владимира Зеленского из Омана в Украину, однако отмечают, что президент может не декларировать эту поездку, передает «РБК-Украина».

По словам главы НАПК Александра Новикова, у антикоррупционного агентства нет данных о том, кто именно заплатил за перелет: «У нас есть официальный ответ, что самолет был предоставлен оманской стороной. Для того, чтобы выяснить, кто непосредственно платил, мы как раз и отправили мальтийской компании (она фрахтовала самолет. — Ред.) запрос. Мы знаем, что Оман предоставил самолет, но кто его оплачивал — мы не знаем. Это был характер межгосударственных отношений, потому что Оман как государство предоставил Украине как государству самолет, а не непосредственно президенту Зеленскому».

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Что же касается оплаты проживания президентской четы в гостинице, то, согласно предоставленным НАПК документам, это сделала супруга Зеленского Елена.

«Согласно закону „О предотвращении коррупции“, оплата совместно потребленных услуг женой не является подарком. Это не является также фактом, который необходимо декларировать как существенные изменения имущественного положения. То есть, если сам президент заплатил за проживание в гостинице, он должен это декларировать», — добавил Александр Новиков.

По его словам, также Владимир Зеленский может не вносить в декларацию расходы на перелет самолетом, поскольку это — межгосударственная услуга.

Как ранее сообщали «ФАКТЫ», в Офисе президента заявляли, что чета Зеленских летала в Оман за собственные средства.

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