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Путин изменит методы давления на Украину, но нынешняя власть не сможет этому противостоять, — политолог
Обвал цен на нефть на мировом рынке, который негативно скажется, в частности, на российской экономике, не принесет политические дивиденды Украине. Несмотря на то, что с нынешними ценами на черное золото, РФ станет меньше тратить финансов непосредственно на военные действия на Донбассе, Путин не откажется от Украины и будет применять другие рычаги воздействия на украинскую власть.
Об этом в комментарии «Диалог.UA» заявил украинский политтехнолог Алексей Голобуцкий.
По его мнению, Кремль перейдет к войне иными инструментами — «максимально жесткому политическому, экономическому, дипломатическому, информационному давлению на Украину в целом и на украинскую власть в частности».
Политтехнолог скептически оценивает способность нынешней политической команды противостоять новым атакам Москвы.
Кроме того, учитывая рецессию мировой экономики и пандемию коронавируса, Запад будет решать свои проблемы, в которых Украина находится далеко не первых позициях.
Напомним, экс-министр иностранных дел Павел Климкин считает, что Кремль сохраняет готовность к военной экспансии в Украине. Между тем, президент Зеленский уверен, что именно ему удастся прекратить войну на Донбассе.
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