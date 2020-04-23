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"В этой стране мы никто, даже сейчас": сеть возмутил пост медработника из Киева
Киевский врач Инна Чудик 23 апреля попыталась воспользоваться услугами Shuttle Heroes, который запустили в Киеве в начале карантина, чтобы помочь медикам добраться до работы и домой, но не смогла — ей отказали.
Девушка предъявила удостоверение врача, но, оказывается, должен быть еще один документ.
«Ради чего мы это делаем? Люди, верьте в иммунитет, потому что с таким отношением только он у вас и останется, врачи просто не доедут», — с сожалением написала девушка в Facebook.
В сети возмутились таким отношением в врачу. Егор Солодкий, в частности, с сарказмом предложил Зеленскому снять об этом фильм.
Отметим, хотя украинские врачи уже больше месяца лечат больных с коронавирусом, выплата обещанной им доплаты к зарплате, ожидается только в конце апреля.
Напомним, на утро 23 апреля, в Украине подтверждены 7170 случаев COVID-19. Зафиксированы 187 случаев с летальным исходом и 504 случая выздоровления пациентов.
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