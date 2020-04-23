27.00 / 27.34 28.95 / 29.54
Киев: +16
Архив
поискПОИСК
СПЕЦТЕМЫ:
Последние новости
БОЛЬШЕ НОВОСТЕЙ  >>
Украина

"В этой стране мы никто, даже сейчас": сеть возмутил пост медработника из Киева

18:20 23 апреля 2020 694
девушка
Ирина АЛЕКСЕЕВА, «ФАКТЫ»

Киевский врач Инна Чудик 23 апреля попыталась воспользоваться услугами Shuttle Heroes, который запустили в Киеве в начале карантина, чтобы помочь медикам добраться до работы и домой, но не смогла — ей отказали.

Девушка предъявила удостоверение врача, но, оказывается, должен быть еще один документ.

«Ради чего мы это делаем? Люди, верьте в иммунитет, потому что с таким отношением только он у вас и останется, врачи просто не доедут», — с сожалением написала девушка в Facebook.

В сети возмутились таким отношением в врачу. Егор Солодкий, в частности, с сарказмом предложил Зеленскому снять об этом фильм.

Отметим, хотя украинские врачи уже больше месяца лечат больных с коронавирусом, выплата обещанной им доплаты к зарплате, ожидается только в конце апреля.

Напомним, на утро 23 апреля, в Украине подтверждены 7170 случаев COVID-19. Зафиксированы 187 случаев с летальным исходом и 504 случая выздоровления пациентов.



Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter

Заметили ошибку? Выделите её и нажмите CTRL+Enter
    Введите вашу жалобу

Сейчас читают

Рамадан

У мусульман начинается священный месяц Рамадан: его традиции и запреты

девушка

"В этой стране мы никто, даже сейчас": сеть возмутил пост медработника из Киева

Марат Башаров и Елизавета Шевыркова

Марат Башаров показал скандальные разборки с женой при маленьком сыне (видео)

Люди в крупном магазине

«Или всем одинаково запретите работать, или дайте всем работать в одинаковых условиях»

Читайте также
Новости партнеров
Карта портала

© 1997—2020 «Факты и комментарии®»

Все права на материалы сайта охраняются в соответствии с законодательством Украины

Материалы под рубриками "Официально", "Новости компаний", "На заметку потребителю", "Инициатива", "Реклама", "Пресс-релиз", "Новости отрасли" а также помеченные значком публикуются на правах рекламы и носят информационно-коммерческий характер