Украина

"В этой стране мы никто, даже сейчас": сеть возмутил пост медработника из Киева

Киевский врач Инна Чудик 23 апреля попыталась воспользоваться услугами Shuttle Heroes, который запустили в Киеве в начале карантина, чтобы помочь медикам добраться до работы и домой, но не смогла — ей отказали.

Девушка предъявила удостоверение врача, но, оказывается, должен быть еще один документ.

«Ради чего мы это делаем? Люди, верьте в иммунитет, потому что с таким отношением только он у вас и останется, врачи просто не доедут», — с сожалением написала девушка в Facebook.

В сети возмутились таким отношением в врачу. Егор Солодкий, в частности, с сарказмом предложил Зеленскому снять об этом фильм.

Отметим, хотя украинские врачи уже больше месяца лечат больных с коронавирусом, выплата обещанной им доплаты к зарплате, ожидается только в конце апреля.

Напомним, на утро 23 апреля, в Украине подтверждены 7170 случаев COVID-19. Зафиксированы 187 случаев с летальным исходом и 504 случая выздоровления пациентов.









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