Украина

Вернувшихся из Италии украинских медиков отправили в санаторий под Киевом

Украинских медиков, которые вернулись в Украину после командировки в Италию, где они помогали бороться с коронавирусом, направили на двухнедельную обсервацию в один из санаториев под Киевом.

На странице МВД в Facebook сообщается, что в Италию летали 10 врачей системы Минздрава Украины и 10 представителей системы здравоохранения МВД. Они работали в городах Пезаро и Урбино.

Медики изучали процесс диагностики и лечения пациентов, ознакомились с протоколами лечения и лекарствами, которые применяются, а также присутствовали при хирургических операциях.

По словам замминистра Антона Геращенко, уже спланирована серия телеконференций для того, чтобы передать накопленный опыт коллегам, которые работают с тяжелыми пациентами.

Он также отметил, что перед вылетом домой медики прошли тесты на коронавирус, после прилета им измерили температуру. Сейчас все здоровы.

Напомним, в пострадавшую от коронавируса Италию делегация врачей из Украины отправилась в начале апреля. Президент Зеленский объяснил свое решение тем, что украинским врачам нужен опыт работы в условиях пандемии, пока Украина не приблизилась к своему пику заболеваемости.

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