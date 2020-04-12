Здоровье и медицина

Украинский врач в Италии: "Здесь становится страшно за то, как мы справимся с коронавирусом дома"

Украинский врач Глеб Битюков, который сейчас находится в Италии, написал в Facebook о том, что ему стало страшно за то, как Украина справится с эпидемией коронавируса.

«Меня спрашивают, не страшно ли мне здесь. Сегодня я впервые поймал себя на мысли, что страшно. Не за себя. Несмотря на оборудование, которое есть в этой достаточно небольшой больнице мне страшно за то, как мы сможем справиться дома со значительным увеличением пациентов, излечивая их термометром, капельницей и красным колпачком. Здесь никто не считает, сколько пар перчаток или катетеров он потратил за день, сколько метров бинта отмотано, сколько флаконов физраствора введено, записывая это в бесконечные журналы. Ты просто берешь все, что тебе необходимо от салфеток до кислородных баллонов, которые стоят в коридоре у стены», — написал он.

По словам врача, в Украине все это покупается пациентами, и врачу сначала нужно «дождаться, чтобы родственники пациента принесли все необходимое, и только тогда появится возможность что-то сделать».

«Ситуация, которая сейчас развивается в Украине с обеспечением больниц, напоминает мне 2014 год, когда добровольцы, одетые волонтерами „в то, что смогли найти“ пошли защищать Украину от вторжения российских войск. И это „то, что смогли найти“ было в разы лучше, чем-то, что потом дала им страна. Эта пестрая толпа тогда собой закрыла всех нас от угрозы, которая возникла на востоке страны», — пишет Битюков.

По его словам, нынешняя система здравооохранения в Украине «не способна обеспечить даже существующих пациентов, не говоря о стремительном увеличении числа новых».

«Вспышка коронавируса для медицины сейчас то же, что и нападение российских войск на Украину в 2014-м. И вот от этого становится страшно», — пишет он.

Врач считает, что надеяться стоит на оптимистический сценарий развития эпидемии, «но планировать ресурсы необходимо исходя из пессимистического сценария».

«Динамика развития событий также говорит о необходимости готовиться ко второму варианту. И это не означает панику, это означает лишь здравый смысл и способность к анализу и планированию, что, как мы видим, не наш „конек“, начиная с Санжар и „легендарных“ выдающихся врачей, которые исчезают с горизонта быстрее, чем успевают добавить к обеспечению своей старости еще немного общественных ресурсов», — пишет Битюков.

По его мнению, после первой подготовительной фазы, которая должна была быть пройдена еще в феврале — начале марта, следующей должно было стать массовое тестирование и определение контактов с инфицированными.

«Сейчас стоит сконцентрироваться на качественной помощи тем, кто болен, на усилении способности больниц, исходя опять же таки из принципов критического мышления и откровенных данных, а не надежды на „авось пронесет“», — пишет врач.

Более подробно о том, как сейчас лечат от коронавирусной болезни в Украине, читайте в материале «ФАКТОВ»: От подозрения до реанимации: как в Украине лечат инфицированных коронавирусом.

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