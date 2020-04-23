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Содержание серы и формальдегида в воздухе Киева выше нормы, но это нормально, — Кульбида
На фоне пожаров под Киевом и лесах Житомирщины воздух в столице перенасыщен концентрацией азота, серы и формальдегида. Об этом на брифинге заявил директор Украинского гидрометцентра Николай Кульбида, который все же посоветовал киевлянам открывать окна для проветривания.
По его словам, радиоактивное загрязнение в Киевской и Житомирской областях остается в пределах природного фона. Воздушная миграция цезия-137 не зафиксирована.
Метеоролог отметил, что подобное явление характерно для апреля и напомнил, что по прогнозам, в ближайшие дни направление ветра изменится.
Ранее увеличение в воздухе столицы вредных вещенство зафиксировали специалисты Центральной геофизической обсерватории имени Бориса Срезневского. А на прошлой неделе Киев возглавил антирейтинг по уровню загрязненности воздуха.
ФОТО Сергея ТУШИНСКОГО, «ФАКТЫ»
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