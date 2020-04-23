26.99 / 27.33 28.94 / 29.53
Киев: +17
Архив
поискПОИСК
СПЕЦТЕМЫ:
Последние новости
БОЛЬШЕ НОВОСТЕЙ  >>
Украина

Содержание серы и формальдегида в воздухе Киева выше нормы, но это нормально, — Кульбида

16:07 23 апреля 2020 71
Киев
Ирина АЛЕКСЕЕВА, «ФАКТЫ»

На фоне пожаров под Киевом и лесах Житомирщины воздух в столице перенасыщен концентрацией азота, серы и формальдегида. Об этом на брифинге заявил директор Украинского гидрометцентра Николай Кульбида, который все же посоветовал киевлянам открывать окна для проветривания.

По его словам, радиоактивное загрязнение в Киевской и Житомирской областях остается в пределах природного фона. Воздушная миграция цезия-137 не зафиксирована.

Метеоролог отметил, что подобное явление характерно для апреля и напомнил, что по прогнозам, в ближайшие дни направление ветра изменится.

Ранее увеличение в воздухе столицы вредных вещенство зафиксировали специалисты Центральной геофизической обсерватории имени Бориса Срезневского. А на прошлой неделе Киев возглавил антирейтинг по уровню загрязненности воздуха.

ФОТО Сергея ТУШИНСКОГО, «ФАКТЫ»

Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter

Заметили ошибку? Выделите её и нажмите CTRL+Enter
    Введите вашу жалобу

Сейчас читают

Оружие и патроны

Ограбление на миллион долларов в Кропивницком: полиция рассказала подробности задержания опасной банды (фото)

ребенок

Все тело в синяках: в Днепре при загадочных обстоятельствах умер двухлетний мальчик

Михеил Саакашвили

«Слуг народа» собирают на срочное заседание из-за Саакашвили: СМИ раскрыли детали

Лесной пожар

"Дым перекрывает солнце": под Киевом вспыхнул сильный пожар (видео)

Читайте также
Новости партнеров
Карта портала

© 1997—2020 «Факты и комментарии®»

Все права на материалы сайта охраняются в соответствии с законодательством Украины

Материалы под рубриками "Официально", "Новости компаний", "На заметку потребителю", "Инициатива", "Реклама", "Пресс-релиз", "Новости отрасли" а также помеченные значком публикуются на правах рекламы и носят информационно-коммерческий характер