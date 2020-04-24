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В главном армейском храме России вывесят фреску с Путиным: в сети активно шутят
В России, власти которой были вынуждены отменить парад на 9 мая, к этому дню решили открыть храм вооруженных сил РФ, стены которого «украсят» мозаичные панно с изображением хозяина Кремля Владимира Путина и министра обороны Сергея Шойгу.
Фото еще не завершенных «фресок» в сеть выложило издание «МБХ-Медиа». Компанию Путину и Шойгу составят также изображена председатель Совфеда Валентина Матвиенко, председателем Госдумы Вячеслав Володин, секретарь Совбеза Николай Патрушев и директор ФСБ Александр Бортников.
На другом панно — изображение советского диктатора Иосифа Сталина.
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