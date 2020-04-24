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Гривня немного укрепилась: сколько стоит доллар 24 апреля
По сравнению с предыдущими банковскими днями, в пятницу, 24 апреля, Нацбанк Украины немного укрепил гривню, установив официальный курс на уровне 27,01 грн за доллар.
Так, курс доллара «просел» на три копейки. Курс евро установлен на уровне 29,13 грн за евро.
Тем временем «Минфин» сообщает, сколько стоит валюта на «черном» рынке.
Эксклюзивный материал о ситуации на валютном рынке и прогнозами экспертов, не исключающих, что в ближайшее время гривня сохранит свою стабильность, читайте на сайте «ФАКТОВ».
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