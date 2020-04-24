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Деньги

Гривня немного укрепилась: сколько стоит доллар 24 апреля

11:02 24 апреля 2020 80
Доллары
Ирина ГАЛ, «ФАКТЫ»

По сравнению с предыдущими банковскими днями, в пятницу, 24 апреля, Нацбанк Украины немного укрепил гривню, установив официальный курс на уровне 27,01 грн за доллар.

Так, курс доллара «просел» на три копейки. Курс евро установлен на уровне 29,13 грн за евро.

Тем временем «Минфин» сообщает, сколько стоит валюта на «черном» рынке.

Эксклюзивный материал о ситуации на валютном рынке и прогнозами экспертов, не исключающих, что в ближайшее время гривня сохранит свою стабильность, читайте на сайте «ФАКТОВ».

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