- 14:01 Наемников Путина обвинили в применении химического оружия в Ливии
- 14:01 На Донбассе украинский военный расстрелял своего сослуживца: первые детали ЧП
- 13:56 СМИ сообщили, что Грузия отозвала посла из Киева: в посольстве дали комментарий
- 13:48 «И тогда я решила действовать»: откровения самой скромной участницы «Холостяка-10»
- 13:28 Весенние грозы: синоптик рассказала о погоде в выходные дни
- 13:26 Зеленский обречен на компромиссы: президенту предрекли потерю влияния
- 13:26 Украина готовится продлить запрет «Вконтакте» и «Одноклассников»
- 13:20 Максим Галкин попросил 5 млн долларов за роль в скандальном фильме "Дау"
- 13:06 Местные выборы и обсуждение назначения Саакашвили: прямая трансляция заседания Верховной Рады
- 13:03 Как снять приступ паники из-за угрозы коронавируса – советы психотерапевта
- 12:57 Что обещают звезды: гороскоп на 25 апреля для всех знаков зодиака
- 12:55 В России ветром сдуло мост
Зеленский обречен на компромиссы: президенту предрекли потерю влияния
Владимир Зеленский, который год назад пришел к власти с максимальной поддержкой украинцев, в настоящее время постепенно утрачивает свое влияние на команду, которую он привел с собой, и вынужден идти на компромиссы. Такое мнение в интервью «ФАКТАМ» высказал аналитик Михаил Басараб.
Чтобы сберечь влияние на фракцию, парламент и правительство, по мнению Басараба, Зеленскому придется все время выстраивать политические и бизнес-компромиссы. Это, в свою очередь, будет подчеркивать уязвимость и слабость его как президента и приведет к потере влияния на все ветви власти, а потом и на ситуацию в стране в целом.
«Давление многих обстоятельств принуждает Зеленского идти на компромиссы с влиятельными олигархами и политиками. В таких условиях быстрые качественные преобразования в государстве невозможны. А избиратель ожидал от него именно таких изменений», — уточняет аналитик.
Бассараб напомнил, что судьба фракции «Слуги народа», в которую собрали в большинстве своем непрофессиональных и разных по идеологическим взглядам людей, с самого начала была предрешена. «Слуг» объединяло одно — «желание воспользоваться моментом и быстро материализовать сиюминутную популярность Владимира Зеленского», отмечает аналитик.
Напомним, журналист Павел Казарин не исключает угрозу реванша, когда Украина может вернуться в советское прошлое, учитывая отсутствие идеологии у президента Зеленского.
О том, как эксперты оценили год президентства Владимира Зеленского и что его ожидает в будущем, читайте в материале «ФАКТОВ».
Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter
— Д-а-а-а... — сказала бабка, pассматривая женские трусики стринги на вещевом рынке. — Случись что — и опозориться некуда!