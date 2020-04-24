Зеленский обречен на компромиссы: президенту предрекли потерю влияния

Украина

Владимир Зеленский, который год назад пришел к власти с максимальной поддержкой украинцев, в настоящее время постепенно утрачивает свое влияние на команду, которую он привел с собой, и вынужден идти на компромиссы. Такое мнение в интервью «ФАКТАМ» высказал аналитик Михаил Басараб.

Чтобы сберечь влияние на фракцию, парламент и правительство, по мнению Басараба, Зеленскому придется все время выстраивать политические и бизнес-компромиссы. Это, в свою очередь, будет подчеркивать уязвимость и слабость его как президента и приведет к потере влияния на все ветви власти, а потом и на ситуацию в стране в целом.

«Давление многих обстоятельств принуждает Зеленского идти на компромиссы с влиятельными олигархами и политиками. В таких условиях быстрые качественные преобразования в государстве невозможны. А избиратель ожидал от него именно таких изменений», — уточняет аналитик.

Бассараб напомнил, что судьба фракции «Слуги народа», в которую собрали в большинстве своем непрофессиональных и разных по идеологическим взглядам людей, с самого начала была предрешена. «Слуг» объединяло одно — «желание воспользоваться моментом и быстро материализовать сиюминутную популярность Владимира Зеленского», отмечает аналитик.

Напомним, журналист Павел Казарин не исключает угрозу реванша, когда Украина может вернуться в советское прошлое, учитывая отсутствие идеологии у президента Зеленского.

О том, как эксперты оценили год президентства Владимира Зеленского и что его ожидает в будущем, читайте в материале «ФАКТОВ».

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