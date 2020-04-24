Что делать, чтобы из-за онлайн-уроков у ребенка не испортилось зрение?

Здоровье и медицина

Родители жалуются: учителя ведут онлайн-уроки с минимальными перерывами между предметами, дети устают.

— Для зрения такой режим очень опасен , — считает заведующий кафедрой офтальмологии Национальной медицинской академии последипломного образования имени П.Л.Шупика профессор Сергей Рыков. — Мы не можем изменить правила карантина, не можем оставить детей без школьных занятий. Значит, надо выработать определенные правила, которым будут следовать учителя и дети.

— Какие именно правила?

— Прежде всего, построить расписание так, чтобы после каждых 45 минут занятий у школьников был как минимум 15-минутный перерыв. Это рекомендация Академии американских офтальмологов, и мы их придерживаемся. После урока детям надо встать, чтобы размяться, и обязательно сделать зарядку для глаз. Можно под руководством учителя, которому тоже полезны упражнения. Они простые и даже веселые, их можно делать в форме игры, по десять-пятнадцать раз каждое.

Активно повращайте глазами в одну и в другую сторону.



Нарисуйте глазами крест: поднимите их максимально вверх, опустите максимально вниз, посмотрите влево и вправо, не поворачивая головы.



Чтобы не развивалась близорукость, рекомендую упражнение «метка на стекле», известное уже 100 (!) лет. На оконное стекло наклейте метку или нарисуйте жирную точку фломастером. Станьте на расстоянии 40 сантиметров от окна, посмотрите на метку и сосчитайте до пяти, а затем переведите взгляд вдаль — на верхушки деревьев, на соседний дом — и сосчитайте до пятнадцати.

Кстати, упражнения, о которых я говорил, подходят как детям, так и взрослым. В общей сложности зарядка для глаз займет около пяти минут. Если родители проявят инициативу, а учителя пойдут им на встречу, зрение у детей не ухудшится, несмотря на напряженный карантинный график.

— А сколько времени за компьютером могут проводить младшие школьники?

— Два урока по 45 минут плюс дважды в день, утром и вечером, можно позволить развлечения — компьютерные игры, которые длятся по полчаса, не дольше. Расстояние до экрана должно быть 40 сантиметров. По телевизору, на большом экране, мультфильмы смотреть не противопоказано. Лучше с довольно большого расстояния. И зарядка для глаз малышам тоже необходима.

— Что еще надо учитывать, чтобы не навредить глазам?

— Цвет экрана не должен быть синим: он токсичен для глаз и вызывает усталость. Важно также учитывать, что во время работы за компьютером человек гораздо реже моргает, и в результате у него развивается синдром сухого глаза. Именно поэтому может казаться, что глаза засыпаны песком. Они начинают чесаться. А ведь сегодня уже доказано, что коронавирус практически у каждого четвертого заболевшего был занесен через слизистую глаза. Поэтому важно не прикасаться лишний раз руками к глазам. Чтобы справиться с сухостью глаза, мы назначаем капли «искусственная слеза». В аптеке есть около двадцати препаратов этой группы. Обратите внимание, чтобы капли были без консервантов, содержали гиалуроновую кислоту и трегалозу.

Детям во время занятий «искусственную слезу» желательно закапывать каждые два часа по одной капле в каждый глаз.

— Взрослым тоже необходимы такие капли?

— Да. Особенно тем, кто работает удаленно, много времени проводит за компьютером. Кроме того, после рабочего дня, полезно делать себе еще и тепловые процедуры, если, конечно, нет противопоказаний. На пятнадцать минут положить на веки теплые чайные пакетики и накройте лицо сухим полотенцем. Содержащийся в чае танин улучшает состояние края век. Можно применить другой метод: намочить в теплой воде небольшое полотенце, отжать его и тоже положить на глаза. Так мышцы глаз расслабляются, и улучшается питание роговицы.

Ранее «ФАКТЫ» рассказывали, что надо делать, если в глаз попала мошка, ядохимикат или раствор для побелки.



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