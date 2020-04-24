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В Украине выпустили первую партию тестов на коронавирус
В Украине первая произведенная партия ПЦР-тестов объемом 200 тысяч штук отправляется в регионы. На выходных продукцию разошлют по областям, — в лаборатории, которые проводят ПЦР-тестирование. При этом Минздрав рассматривает возможность запустить в Украине массовую ИФА-диагностику для выявления антител к COVID-19.
Как сообщает Офис президента, на следующей неделе ожидается еще почти 400 тысяч ПЦР-тестов.
Кроме того, по словам секретаря Координационного совета по противодействию распространению COVID-19 Кирилла Тимошенко, в Украину из Китая прибыли 360 тысяч респираторов, более 100 тысяч костюмов биозащиты, а также 800 тысяч реагентов для проведения ПЦР-тестов.
По данным Кирилла Тимошенко, этих средств хватит на ближайшие 3−4 недели. И закупки продолжаются.
Ранее сообщалось, что в ближайшее время начнется массовое тестирование украинцев на наличие антител.
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- Открыла шкаф, а оттуда на меня как вывалится все, что надеть нечего!..