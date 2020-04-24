- 23:21 Коронавирус наносит новый удар: на Буковине зафиксировано еще 109 случаев COVID-19
- 23:04 Карантин в Украине: срок закрытия границ продлили
- 23:03 «Мы прошли это испытание»: дочь Заворотнюк обратилась к поклонникам
- 23:02 Поход к астрологу и неожиданное окончание церемонии роз: все подробности восьмого эфира «Холостяка-10»
- 22:49 Пылевая буря пронеслась в Ровно: сеть взбудоражило видео
- 22:41 Остается молиться: друг Бабкиной рассказал о ее состоянии
- 22:39 В США скончался известный актер, звезда "Дневников Чернобыля"
- 22:13 Атаки беспилотника не было: появился отчет следственной комиссии о взрывах в Балаклее
- 22:09 Хроники коронавируса: главные события в мире 24 апреля (обновляется)
- 21:35 Как Украина будет выходить из карантина: опубликован подробный план
- 21:03 Освобожденные из российского плена моряки получили статус УБД
- 20:29 В Днепре школьники попали в больницу из-за передозировки наркотиков: детали происшествия
Коронавирус наносит новый удар: на Буковине зафиксировано еще 109 случаев COVID-19
Вопреки тенденции последних дней количество зараженных COVID-19 в Черновицкой области снова увеличилось — в пятницу коронаинфекция подтверждена у еще 109 людей.
Об этом сообщил председатель Черновицкой облгосадминистрации Сергей Осачук.
«109 новых случаев инфицирования коронавирусной болезнью. Общее количество составляет на сегодня 1308 человек», — заявил чиновник.
По словам главы области, те люди, которые заболели сегодня очевидно, заразились 2−3 недели назад. То есть это неделя перед Вербным воскресеньем.
Всего в области на вечер пятницы 1308 случаев коронавирусной инфекции.
Напомним, 22 апреля Кабмин продлил карантин на территории страны до 11 мая включительно.
Ранее «ФАКТЫ» писали, что по данным на утро пятницы, 24 апреля, в Украине подтверждены 7647 случаев COVID-19. Зафиксированы 193 случая с летальным исходом и 601 случай выздоровления пациентов. Всего провели 72 296 тестов. В то же время во всем мире по состоянию на 22:09 выявлено 2 миллиона 804 тысячи 559 случаев заражения коронавирусом. Скончались 195 тысяч 594 инфицированных. Выздоровели 776 тысяч 387 пациентов. Медики называют эти случаи завершенными. Исходя из них, высчитывается уровень смертности. Он составляет 20%.
Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter
Пятилетняя девочка приходит в новом розовом платье в детский сад. Воспитательница ее спрашивает: — Кто тебе такое красивое платье купил? Ребенок с гордостью отвечает: — Наревела!