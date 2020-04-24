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Украина

Коронавирус наносит новый удар: на Буковине зафиксировано еще 109 случаев COVID-19

23:21 24 апреля 2020 69
Коронавирус Черновцы
Валерий ЛОБОВКО, «ФАКТЫ»

Вопреки тенденции последних дней количество зараженных COVID-19 в Черновицкой области снова увеличилось — в пятницу коронаинфекция подтверждена у еще 109 людей.

Об этом сообщил председатель Черновицкой облгосадминистрации Сергей Осачук.

«109 новых случаев инфицирования коронавирусной болезнью. Общее количество составляет на сегодня 1308 человек», — заявил чиновник.

По словам главы области, те люди, которые заболели сегодня очевидно, заразились 2−3 недели назад. То есть это неделя перед Вербным воскресеньем.

Всего в области на вечер пятницы 1308 случаев коронавирусной инфекции.

Напомним, 22 апреля Кабмин продлил карантин на территории страны до 11 мая включительно.

Ранее «ФАКТЫ» писали, что по данным на утро пятницы, 24 апреля, в Украине подтверждены 7647 случаев COVID-19. Зафиксированы 193 случая с летальным исходом и 601 случай выздоровления пациентов. Всего провели 72 296 тестов. В то же время во всем мире по состоянию на 22:09 выявлено 2 миллиона 804 тысячи 559 случаев заражения коронавирусом. Скончались 195 тысяч 594 инфицированных. Выздоровели 776 тысяч 387 пациентов. Медики называют эти случаи завершенными. Исходя из них, высчитывается уровень смертности. Он составляет 20%.

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