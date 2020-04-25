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Политика

«Умные, интеллигентные, начитанные люди»: Малюська выступил за освобождение некоторых пожизненно осужденных (видео)

12:58 25 апреля 2020 5
Денис Малюська
Иван МОЗГОВОЙ, «ФАКТЫ»

Министр юстиции Украины Денис Малюська назвал приговоренных к пожизненному заключению «самой интеллигентной и самой интересной категорией осужденных». Такое мнение он высказал в эфире Радио НВ.

«Огромное количество „пожизненников“ крайне сдержанные, умные, интеллигентные, начитанные люди. Классический пример — это когда человек 19−20 лет вернулся из армии, молодой-зеленый <…>. У кого-то в банде [состоял], кого-то убили из группы таких же. Это было в 1989—1990−1991 годах. Сейчас 2020-й. Они сидят десятки лет. Это люди, которым сейчас уже 40−50 лет. Они даже особо не помнят ту свою жизнь. Это совершенно, принципиально другие люди, не такие, какими они попали в тюрьму. Я таких готов брать на работу. С ними можно общаться о множестве разных вещей. Они аккуратные, осторожные и не видели другого мира. Это ужасно», — заявил министр.

По словам Малюськи, он готов был бы взять таких людей на работу. С пожизненно осужденными не проводится необходимая работа, а эффективный механизм допуска к ним психологов и специалистов, которые бы оценивали возможность их помилования, отсутствует, подчеркнул он.

«Нужно, чтобы общество поняло, что это безопасно, эти люди адекватные, их можно поэтапно, выборочно, после тщательного анализа психологов постепенно выпускать, и нет смысла тратить бюджетные средства на их содержание», — добавил Малюська.

В сети скептически отнеслись к такой инициативе министра.

Как писали «ФАКТЫ», ранее правительство Украины запустило экспериментальный проект о платном предоставлении улучшенных бытовых условий и питания лицам, взятым под стражу, в СИЗО Государственной уголовно-исполнительной службы.

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