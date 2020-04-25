- 17:42 Попадает в цель с первого выстрела: военные показали впечатляющее видео испытания ракеты «Ольха-М»
- 17:35 В Запорожье переполох из-за вспышки коронавируса в общежитии
- 17:15 Циклон Walli принесет в Украину дожди и сильный ветер: синоптик уточнила прогноз на 26 апреля
- 17:12 Календарь для загробной жизни и золото скифов: на Полтавщине представили уникальные артефакты
- 17:12 Больного коронавирусом игрока французского клуба ввели в искусственную кому
- 16:54 Мужчина прострелил ноги полицейскому: выяснились новые детали происшествия в Киеве
- 16:42 Стремительное распространение коронавируса в Украине: в сети появилось наглядное видео
- 16:32 В Украине каждый пятый заболевший COVID-19 – медик: инфекционист объяснил, почему так происходит
- 16:19 Студенты вузов закончат учебный год дистанционно: в Минобразования раскрыли детали
- 16:14 Неудачная прогулка: музыкант Максим Леонидов попал в полицию
- 15:57 Бывшему сопернику «Динамо» грозит вылет в низший дивизион за грязные делишки
- 15:51 Переболевшие COVID-19 не защищены от повторного заражения: ВОЗ сделала важное заявление
В Запорожье переполох из-за вспышки коронавируса в общежитии
Городской голова Запорожья Владимир Буряк экстренно собирает городскую комиссию по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций из-за обнаружения очага заражения людей коронавирусом. Об этом сообщили в пресс-службе Запорожского городского совета.
Так, в одном из общежитий в Александровском районе Запорожья обнаружили 11 больных коронавирусной инфекцией.
«Проводятся соответствующие противоэпидемические мероприятия: общежитие закрыто и будет проведена санитарная обработка, а всем его жителям сделают тесты на выявление коронавируса», — сообщили в горсовете.
Как писали «ФАКТЫ», ранее в Киевской области коронавирусную инфекцию обнаружили в нескольких общежитиях под Киевом. Самый массовый случай инфицирования коронавирусом зафиксировали в одном из общежитий города Вишневое Киевской области.
Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter
— Роза Львовна, а почему вы отказали прошлому жильцу? — Я, конечно, не любопытна, но, если человек постоянно закрывает замочную скважину, это таки подозрительно!