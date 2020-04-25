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Украина

В Запорожье переполох из-за вспышки коронавируса в общежитии

17:35 25 апреля 2020 148
Запорожский горсовет
Иван МОЗГОВОЙ, «ФАКТЫ»

Городской голова Запорожья Владимир Буряк экстренно собирает городскую комиссию по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций из-за обнаружения очага заражения людей коронавирусом. Об этом сообщили в пресс-службе Запорожского городского совета.

Так, в одном из общежитий в Александровском районе Запорожья обнаружили 11 больных коронавирусной инфекцией.

«Проводятся соответствующие противоэпидемические мероприятия: общежитие закрыто и будет проведена санитарная обработка, а всем его жителям сделают тесты на выявление коронавируса», — сообщили в горсовете.

Как писали «ФАКТЫ», ранее в Киевской области коронавирусную инфекцию обнаружили в нескольких общежитиях под Киевом. Самый массовый случай инфицирования коронавирусом зафиксировали в одном из общежитий города Вишневое Киевской области.

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