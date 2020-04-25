- 19:21 Под Киевом вспыхнул очередной пожар: огонь уничтожил 5 домов
- 19:20 Появились оптимистичные данные о 6-летней девочке, которая стала первым пациентом с COVID-19 в Николаеве
- 18:43 Требовавший «отдать» России Харьков и Одессу одиозный депутат подхватил коронавирус
- 18:15 Путин может избежать наказания за войну в Украине: эксперт указала на тревожный момент
- 17:42 Попадает в цель с первого выстрела: военные показали впечатляющее видео испытания ракеты «Ольха-М»
- 17:35 В Запорожье переполох из-за вспышки коронавируса в общежитии
- 17:15 Циклон Walli принесет в Украину дожди и сильный ветер: синоптик уточнила прогноз на 26 апреля
- 17:12 Календарь для загробной жизни и золото скифов: на Полтавщине представили уникальные артефакты
- 17:12 Больного коронавирусом игрока французского клуба ввели в искусственную кому
- 16:54 Мужчина прострелил ноги полицейскому: выяснились новые детали происшествия в Киеве
- 16:42 Стремительное распространение коронавируса в Украине: в сети появилось наглядное видео
- 16:32 В Украине каждый пятый заболевший COVID-19 – медик: инфекционист объяснил, почему так происходит
Появились оптимистичные данные о 6-летней девочке, которая стала первым пациентом с COVID-19 в Николаеве
В Николаеве, где почти месяц с момента начала карантина не было зарегистрировано больных с коронавирусом, вылечили первого пациента — 6-летнюю девочку. Напомним, на утро 25 апреля в Николаевской области было зарегистрировано 103 случая COVID-19.
Об этом сообщила и.о. директора Николаевского областного центра лечения инфекционных заболеваний Светлана Федорова.
«О ребенке с пневмонией и COVID-19 много шумели СМИ, она тоже была одна из первых официально подтвержденных. Первый контрольный ПЦР — отрицательный, ребенок в удовлетворительном состоянии», — сообщила она на своей странице в Facebook.
ПЦР-тест также показал отрицательный результат у одной из медработниц, которая тяжело переносила заболевание.
Идет на поправку и 60-летняя пенсионерка, доставленная в больницу в тяжелом состоянии.
«Людмилочку нашу, это одна из первых, у кого официально был подтвержден COVID-19, из отделения реанимации, куда она поступила в крайне тяжелом состоянии, мы переводим в обычное отделение. Она дышит сама, но, тем не менее, кислородную поддержку мы еще будем продолжать оказывать. На сегодня это наша маленькая, но на самом деле большая победа», — отметила Федорова.
При этом медикам не удалось спасти 73-летнего пациента с коронавирусом. По словам Федоровой, мужчина попал в больницу «практически в агональном состоянии». Несмотря на это, за его жизнь боролись 6 дней.
«Остаются и тяжелые пациенты. Есть и средней тяжести. Одному из пациентов с лейкозом, пневмонией и подозрением на коронавирусную инфекцию будет проводиться кислородная поддержка», — также отметила врач.
Актуальную статистику заболеваемости и смертности от коронавируса в Украине можно найти здесь.
Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter
Мозги — не брови. Если нет, не нарисуешь!..