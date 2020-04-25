Здоровье и медицина

Появились оптимистичные данные о 6-летней девочке, которая стала первым пациентом с COVID-19 в Николаеве

В Николаеве, где почти месяц с момента начала карантина не было зарегистрировано больных с коронавирусом, вылечили первого пациента — 6-летнюю девочку. Напомним, на утро 25 апреля в Николаевской области было зарегистрировано 103 случая COVID-19.

Об этом сообщила и.о. директора Николаевского областного центра лечения инфекционных заболеваний Светлана Федорова.

«О ребенке с пневмонией и COVID-19 много шумели СМИ, она тоже была одна из первых официально подтвержденных. Первый контрольный ПЦР — отрицательный, ребенок в удовлетворительном состоянии», — сообщила она на своей странице в Facebook.

ПЦР-тест также показал отрицательный результат у одной из медработниц, которая тяжело переносила заболевание.

Идет на поправку и 60-летняя пенсионерка, доставленная в больницу в тяжелом состоянии.

«Людмилочку нашу, это одна из первых, у кого официально был подтвержден COVID-19, из отделения реанимации, куда она поступила в крайне тяжелом состоянии, мы переводим в обычное отделение. Она дышит сама, но, тем не менее, кислородную поддержку мы еще будем продолжать оказывать. На сегодня это наша маленькая, но на самом деле большая победа», — отметила Федорова.

При этом медикам не удалось спасти 73-летнего пациента с коронавирусом. По словам Федоровой, мужчина попал в больницу «практически в агональном состоянии». Несмотря на это, за его жизнь боролись 6 дней.

«Остаются и тяжелые пациенты. Есть и средней тяжести. Одному из пациентов с лейкозом, пневмонией и подозрением на коронавирусную инфекцию будет проводиться кислородная поддержка», — также отметила врач.

Актуальную статистику заболеваемости и смертности от коронавируса в Украине можно найти здесь.

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