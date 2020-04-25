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Здоровье и медицина

Вспышка коронавируса в Подольске: количество заболевших медиков резко увеличилось

20:47 25 апреля 2020 176
подольск
Александр ЛЕВИТ, «ФАКТЫ» (Одесса)

В городе Подольске (на севере Одесской области), закрытом из-за значительного распространения COVID-19, количество инфицированных медиков увеличилось на 32 человека. Заболели медики уже районной больницы.

Как сообщил председатель Одесской областной государственной администрации Максим Куцый, вечером в субботу, 25 апреля, пришли результаты ПЦР-тестов подольских медработников.

«Как известно, из-за эпидемической ситуации в городе было решено усилить карантин и протестировать ПЦР-методом всех медработников. Результаты неутешительные — 32 положительных анализа — медработники Подольской районной больницы», — сообщил Куцый.

Данная больница не является опорной (в отличие от городской) при лечении больных с подозрением на COVID-19. По данным эпидемиологов, эти медики были в контакте с семейным врачом, который умер от коронавируса в Подольске неделю назад.

«По состоянию на 19:30 в общей сложности в городе Подольске зафиксировано 88 подтвержденных случаев заболевания. Сейчас ожидаем окончательные результаты ПЦР-тестирования медработников городской больницы», — сообщил Куцый.

По его словам, из-за ситуации, сложившейся в городе, он экстренно собирает комиссию по ЧС, на которой планируется принять соответствующие неотложные меры.

Куцый уточнил, что на сегодня в Одесском регионе зафиксировано уже 219 случаев COVID-19.

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