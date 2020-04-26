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"Путин" в противогазе обратился к россиянам: в сети хохочут (видео)
В сети набирает просмотры очередная пародия на Владимира Путина. В кадрах, которые показал в Twitter пользователь с ником Кирилл Родной, актер в противогазе и с царской короной на голове уверяет россиян, что все под контролем. Напомним, хозяин Кремля переложил всю ответственность за борьбу с пандемией на местные власти, а сам проявлять лидерские качества не спешит.
На видео «двойник Путина» обложился пакетами с гречкой, банками с тушенкой и рулонами туалетной бумаги (она стилизована под рублевые купюры), поддерживая таким образом мировую тенденцию.
«Все под контролем, ничего нет, все есть. Не надо никакой паники», — говорит он.
Все есть и все хорошо… pic.twitter.com/6cw9LcZTTm— Kirill Rodnoi (@kirillrodnoi) April 24, 2020
В комментариях пользователи допустили, что корону коронавирусу придумали специально для российского «царька», а кто-то обратил внимание на то, что у персонажа в кадре отсутствует такой обязательный аксессуар, как перчатки.
Тем не менее большая часть комментаторов по-настоящему повеселилась, за что и поблагодарила создателей ролика.
Напомним, ранее сеть взорвала новость о том, что в главном армейском храме России вывесят… фреску с Путиным.
Коллаж The Economist
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