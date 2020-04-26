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В мае тысячи домов в Киеве отключат от электричества: график по дням и часам

12:41 26 апреля 2020 416
В мае тысячи домов в Киеве отключат от электричества
Игорь ОСИПЧУК, «ФАКТЫ»

В столице возобновляются ремонты элекроподстанций, прерванные из-за карантина, сообщает компания «Киевские электросети» (напомним, ремонты дорог в столице продолжались даже во время карантина).

На время проведения ремонта от каждой из подстанций будут отключаться потребители, которых она обслуживает — жилые дома, производственные и торговые предприятия. Всего до конца мая планируется провести работы на 708 подстанциях. Так что в ходе выполнения этой ремонтной компании временно будут обесточены тысячам домов.

Узнать, в какой день и в какие часы планируется отключить тот или иной дом, можно по этой ссылке: Графік планових відключень на травень 2020. В компании «Киевские электросети» подчеркивают, что профилактический ремонт подстанций является необходимым залогом предотвращения аварийных отключений.

Тем временем хорошую новость сообщили в гидрометцентре: воздух в Киеве стал намного чище. Напомним, из-за пожаров на Житомирщине и в Чернобыльской зоне украинская столица возглавила рейтинг городов с самой грязной атмосферой.

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