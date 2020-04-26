Киевский метрополитен опроверг сообщение о дате возобновления работы

Украина

После того, как правительство продлило карантин в связи с эпидемией коронавируса, появилась информация о возможных датах возобновления работы Киевского метрополитена, опубликованная якобы на Telegram-канале ведомства.

«Метрополитен не давал никакой информации относительно дат возобновления работы подземки. Новость, распространенная в некоторых СМИ, о возможных датах не соответствует действительности», — сообщается на официальном сайте метрополитена.

В ведомстве отметили, что карантинные меры в отношении метро ​​продлены до 11 мая. Кроме того, на сайте подземки также сообщили, что Киевский метрополитен не имеет своего Telegram-канала.

Напомним, ранее министр инфраструктуры заявили, что общественный транспорт может возобновить работу уже после майских праздников, а восстановление авиасообщения планируется не раньше второй половины лета.

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