27.06 / 27.37 29.02 / 29.50
Киев: +7
Архив
поискПОИСК
СПЕЦТЕМЫ:
Последние новости
БОЛЬШЕ НОВОСТЕЙ  >>
Украина

В реабилитационных центрах под Днепром за сутки выявили сразу 45 случаев COVID-19

9:50 26 апреля 2020 451
Коронавирус
Иван МОЗГОВОЙ, «ФАКТЫ»

В Днепропетровской области за сутки обнаружили 45 новых случаев коронавирусной болезни в двух реабилитационных центрах. Информацию об этом подтвердили в пресс-службе Днепропетровского областного совета.

В одном из реабилитационных центров обнаружили 40 инфицированных, во втором — пять. По предварительным данным, все жильцы реабилитационных центров заражались через контакты с религиозным собранием в Першотравенске, сообщает Радио Свобода.

Всего, по информации из областного совета, по состоянию на вечер 25 апреля в Днепропетровской области обнаружили более чем полсотни новых случаев коронавирусной болезни, общее число больных — 294. 11 человек выздоровели, один — умер.

Также вспышка заболевания COVID-19 была зафиксирована в Мариуполе Донецкой области, где 25 апреля диагностировали 22 новых случая заболевания коронавирусом среди лиц, которые контактировали с ранее обнаруженными больными. Об этом сообщили в Мариупольском горсовете.

«20 новых случаев выявлены из круга контактов пациентов, у которых ранее диагностировали коронавирус. Еще два случая получили, протестировав больных пневмонией», — сообщили в горсовете.

Таким образом, всего в Мариуполе зарегистрировали 37 случаев инфицирования. Шесть человек уже вылечились от заболевания.

Как писали «ФАКТЫ», еще одна вспышка эпидемии коронавируса произошла в городе Подольске (на севере Одесской области). Там количество инфицированных медиков увеличилось на 32 человека.

Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter

Заметили ошибку? Выделите её и нажмите CTRL+Enter
    Введите вашу жалобу

Сейчас читают

Тищенко

«Слуга народа» Тищенко назвал Чернобыльскую катастрофу «праздником» (видео)

Военный грузовик сгорел на вокзале во Львовской области, есть жертвы (фото)

Военный грузовик сгорел на вокзале во Львовской области, есть жертвы (фото)

Ким Чен Ын

Ким Чен Ын скорее жив, чем мертв: что известно о состоянии лидера КНДР

Саакашвили заявил, что он сторонник мира с Россией

Саакашвили заявил, что он сторонник мира с Россией

Читайте также
Новости партнеров
Карта портала

© 1997—2020 «Факты и комментарии®»

Все права на материалы сайта охраняются в соответствии с законодательством Украины

Материалы под рубриками "Официально", "Новости компаний", "На заметку потребителю", "Инициатива", "Реклама", "Пресс-релиз", "Новости отрасли" а также помеченные значком публикуются на правах рекламы и носят информационно-коммерческий характер