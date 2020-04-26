Украина

В реабилитационных центрах под Днепром за сутки выявили сразу 45 случаев COVID-19

В Днепропетровской области за сутки обнаружили 45 новых случаев коронавирусной болезни в двух реабилитационных центрах. Информацию об этом подтвердили в пресс-службе Днепропетровского областного совета.

В одном из реабилитационных центров обнаружили 40 инфицированных, во втором — пять. По предварительным данным, все жильцы реабилитационных центров заражались через контакты с религиозным собранием в Першотравенске, сообщает Радио Свобода.

Всего, по информации из областного совета, по состоянию на вечер 25 апреля в Днепропетровской области обнаружили более чем полсотни новых случаев коронавирусной болезни, общее число больных — 294. 11 человек выздоровели, один — умер.

Также вспышка заболевания COVID-19 была зафиксирована в Мариуполе Донецкой области, где 25 апреля диагностировали 22 новых случая заболевания коронавирусом среди лиц, которые контактировали с ранее обнаруженными больными. Об этом сообщили в Мариупольском горсовете.

«20 новых случаев выявлены из круга контактов пациентов, у которых ранее диагностировали коронавирус. Еще два случая получили, протестировав больных пневмонией», — сообщили в горсовете.

Таким образом, всего в Мариуполе зарегистрировали 37 случаев инфицирования. Шесть человек уже вылечились от заболевания.

Как писали «ФАКТЫ», еще одна вспышка эпидемии коронавируса произошла в городе Подольске (на севере Одесской области). Там количество инфицированных медиков увеличилось на 32 человека.

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