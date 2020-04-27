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С надеждой на стабилизацию: на Буковине подтвердили 35 новых случаев COVID-19
В Черновицкой области, где из-за коронавируса на прошлой неделе происходили совершенно жуткие истории, в воскресенье, 26 апреля, подтверждено 35 случаев заражения COVID-19.
Об этом сообщил на своей странице в Facebook глава Черновицкой ОГА Сергей Осачук.
Также губернатор отметил, что общая численность инфицированных в области от первого установленного случае составляет 1376 человек, а госпитализировано в течение последних суток 26 буковинцев.
С учетом того, что в субботу в области было зарегистрировано около 30 новых случаев инфицирования коронавирусом (что намного меньше грустных антирекордов предыдущих дней, когда опасное заболевание было выявлено у ста девяти буковинцев), информация позволяет надеться на относительную стабилизацию ситуации с зараженными гражданами.
В то же время эксперты не сбрасывают со счетов вероятность увеличения количества заболевших из числа тех, кто посетил пасхальные богослужения вопреки рекомендациям властей.
Ранее «ФАКТЫ» писали, что по данным на 09:00 26 апреля, в Украине подтверждены 8617 случаев COVID-19. Зафиксированы 209 случай с летальным исходом и 840 случаев выздоровления пациентов. Всего провели 89 373 тестов.
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