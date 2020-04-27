Это не шутки: мать показала страшное видео задыхающегося из-за коронавируса ребенка

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Жительница американского штата Колорадо Анна Циммерман, медик по профессии, решила поделиться в сети пугающим видео, на котором ее ребенок плачет и задыхается от кашля, вызванного новой коронавирусной инфекцией.

Сделать это она решила для того, чтобы напомнить окружающим об опасности заражения коронавирусом SARS-CoV-2 и тяжелых последствиях болезни, пишет «Лента.ру» со ссылкой на британскую the Sun.

На записи, сделанной в больничной палате, четырехлетний Линкольн задыхается из-за удушающего сухого кашля и утирает руками слезы. Видео было записано на пятый день его пребывания в больнице.

Циммерман отметила, что вся семья следовала мерам предосторожности и находилась на самоизоляции.

«Я понимала, что этот вирус очень опасен еще до того, как в обществе поднялась паника. Я даже не разрешала детям бегать через дорогу к друзьям, живущим по соседству», — утверждает она.

Тем не менее, 21 марта у Линкольна появились первые симптомы COVID-19, среди которых был легкий кашель и насморк.

Через неделю у него повысилась температура. 28 марта мальчика осмотрел врач и диагностировал у него пневмонию, развившуюся на фоне вирусной инфекции. Его оставили на домашнем лечении и госпитализировали лишь спустя два дня, когда у него начались серьезные проблемы с дыханием. На второй день пребывания в больнице у Линкольна нашли COVID-19. Лечение подействовало, и ребенок выздоровел.

Циммерман опубликовала видео с больным сыном, чтобы напомнить окружающим об опасности заражения коронавирусом SARS-CoV-2 и тяжелых последствиях болезни. «Пожалуйста, берегите себя, будьте здоровы и воспринимайте этот вирус со всей серьезностью. Это не шутки», — призвала американка.

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