Хуже Китая: в Индонезии обнаружили рынок с мертвыми летучими мышами и крысами

Мир

Похоже, история с появлением коронавируса, который, по одной из версий, начал свое страшное шествие по планете с рынка в Ухане, где продавали летучих мышей и змей, ничему не научила человечество: на днях подобная «торговая точка» обнаружена в другой стране — Индонезии.

Об этом пишет британское издание Daily Mail.

Рынок называют «самым секретным» в стране и продают мертвых летучих мышей и крыс, рассказал изданию известный в Британии предприниматель Евгений Лебедев.

Помимо летучих мышей на ринке торгуют крысами, собаками, рептилиями и другими дикими животными.

«Как все мы знаем, вполне вероятно, что COVID-19 пошел от летучей мыши на рынке морепродуктов в Ухане. Сколько еще предупреждений нам нужно? Летучие мыши являются носителями всех видов вирусов и патогенов. Есть даже сообщения о том, что местные власти обнаружили еще один штамм коронавируса у летучих мышей Томохона в 2018 году», — рассказывает Лебедев.

Напомним, что по версии источника американского Fox News, смертельный коронавирус COVID-19 был искусственно создан в лаборатории в китайском городе Ухань. Источники телеканала сообщают, что нулевым пациентом стал один из сотрудников лаборатории, который затем распространил вирус среди населения. Вирус якобы был передан человеку от летучей мыши в лаборатории. В то же время, по данным телеканала, на рынке в Ухане никогда не продавали летучих мышей.

В то же время ученые Университета Оттавы в Канаде, как писали ранее «ФАКТЫ», пришли к выводу, что пандемия COVID-19 была вызвана переходом вируса SARS-CoV-2 от летучих мышей к человеку, и что это произошло благодаря бродячим собакам, которые могли стать промежуточными хозяевами коронавируса. Свою статью они опубликовали в журнале Molecular Biology and Evolution.

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