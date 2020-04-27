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Из-за коронавируса большинство хронических больных лишены медицинской помощи
Из-за пандемии коронавируса, люди с другими заболеваниями не могут вовремя получить медицинскую помощь.
Об этом в интервью УНН рассказала врач-инфекционист Ольга Голубовская, отметив, что медики всего мира впервые столкнулись с такой проблемой.
«Те пациенты, которые болеют всеми другими заболеваниями, лишены доступа к медицинской помощи, впервые такая ситуация — не хватает ресурсов, резерва и всего остального. Госпитализируют исключительно тяжелые случаи», — сказала Голубовская.
Напомним, в Украине на утро 27 апреля зафиксировано 9009 случаев коронавирусной болезни COVID-19, из них 220 — летальных.
«ФАКТЫ» писали о том, что в 2020 году, кроме пандемии коронавируса, на человечество обрушатся природные катаклизмы, а многим бедным странам угрожает голод.
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