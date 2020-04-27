27.05 / 27.38 29.01 / 29.59
Киев: +11
Архив
поискПОИСК
СПЕЦТЕМЫ:
Последние новости
БОЛЬШЕ НОВОСТЕЙ  >>
Украина

Из-за коронавируса большинство хронических больных лишены медицинской помощи

13:05 27 апреля 2020 222
мужчина
Ирина АЛЕКСЕЕВА, «ФАКТЫ»

Из-за пандемии коронавируса, люди с другими заболеваниями не могут вовремя получить медицинскую помощь.

Об этом в интервью УНН рассказала врач-инфекционист Ольга Голубовская, отметив, что медики всего мира впервые столкнулись с такой проблемой.

«Те пациенты, которые болеют всеми другими заболеваниями, лишены доступа к медицинской помощи, впервые такая ситуация — не хватает ресурсов, резерва и всего остального. Госпитализируют исключительно тяжелые случаи», — сказала Голубовская.

Напомним, в Украине на утро 27 апреля зафиксировано 9009 случаев коронавирусной болезни COVID-19, из них 220 — летальных.

«ФАКТЫ» писали о том, что в 2020 году, кроме пандемии коронавируса, на человечество обрушатся природные катаклизмы, а многим бедным странам угрожает голод.

Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter

Заметили ошибку? Выделите её и нажмите CTRL+Enter
    Введите вашу жалобу

Сейчас читают

Максим Головкин

«О том, что у меня коронавирус, узнал из новостей»: болеющий 7 недель одессит раскрыл шокирующие подробности

Пропавшая девочка Милена

На Харьковщине пропала 6-летняя девочка: в сети показали ее фото

ярмарка

У Зеленского заговорили о возможном открытии рынков

Коронавирус в Украине

Коронавирус в Украине: статистика заболеваемости и смертности по областям (обновляется)

Читайте также
Новости партнеров
Карта портала

© 1997—2020 «Факты и комментарии®»

Все права на материалы сайта охраняются в соответствии с законодательством Украины

Материалы под рубриками "Официально", "Новости компаний", "На заметку потребителю", "Инициатива", "Реклама", "Пресс-релиз", "Новости отрасли" а также помеченные значком публикуются на правах рекламы и носят информационно-коммерческий характер