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Гена Букин закрутил роман с юной актрисой (фото)
Российский актер Виктор Логинов, спектакли с которым запретили в Украине, перестал скрывать роман с юной актрисой. 45-летний исполнитель роли Гены Букина в сериале «Счастливы вместе» больше не скрывает отношения с 21-летней актрисой Марией Гуськовой. Она на пять лет младше дочери Логинова.
Фото с возлюбленной он впервые опубликовал на своей странице в Instagram. «Не иди впереди меня — я могу не успеть. Не иди позади меня — я могу завести не туда. Просто иди рядом со мной и будь моим другом», — процитировал он Камю в подписи под снимком.
Виктор и Мария познакомились на репетиции в театре. Их отношения развивались стремительно. Некоторое время влюбленные скрывали свои чувства. Логинова воспринимали поклонники, как отца большого семейства. За плечами у Виктора три брака и пятеро детей.
Ранее «ФАКТЫ» писали о том, что телеведущий Владимир Остапчук официально развелся с Еленой Войченко и показал ноги новой возлюбленной.
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Жена говорит мужу: — В Африке есть племена, где мужья продают своих жен. Если бы мы там жили, ты бы меня продал? — Ни за что! Я бы тебя... подарил.