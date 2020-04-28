Гена Букин закрутил роман с юной актрисой (фото)

Шоу-бизнес

Российский актер Виктор Логинов, спектакли с которым запретили в Украине, перестал скрывать роман с юной актрисой. 45-летний исполнитель роли Гены Букина в сериале «Счастливы вместе» больше не скрывает отношения с 21-летней актрисой Марией Гуськовой. Она на пять лет младше дочери Логинова.

Фото с возлюбленной он впервые опубликовал на своей странице в Instagram. «Не иди впереди меня — я могу не успеть. Не иди позади меня — я могу завести не туда. Просто иди рядом со мной и будь моим другом», — процитировал он Камю в подписи под снимком.

Виктор и Мария познакомились на репетиции в театре. Их отношения развивались стремительно. Некоторое время влюбленные скрывали свои чувства. Логинова воспринимали поклонники, как отца большого семейства. За плечами у Виктора три брака и пятеро детей.

Ранее «ФАКТЫ» писали о том, что телеведущий Владимир Остапчук официально развелся с Еленой Войченко и показал ноги новой возлюбленной.

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