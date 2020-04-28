Возвращать украинцев из-за границы авиатранспортом начнут 1 мая: названы даты и направления

Украина

Организуются 11 международных рейсов, которыми вернет Украину соотечественников и нерезидентов, имеющих право въезда в страну. Ранее стали известны города из которых планируется специальные рейсы в Украину.

Как сообщает авиакомпания МАУ в своем Facebook, регистрация на рейсы будет осуществляться только в аэропорту вылета, эта процедура — бесплатная.

Расписания рейсов:

• 1 мая 2020: Амстердам — Киев, Тель-Авив — Киев;

• 3 мая 2020 Женева — Киев, Дубай — Киев, Шарм-эль-Шейх — Киев;

• 5 мая 2020: Торонто — Киев, Дортмунд — Киев, Прага — Киев;

• 7 мая 2020: Мадрид — Киев, Милан — Киев;

• 9 мая 2020 Мюнхен — Киев.

Ранее сообщалось, что под Одессой украинцев, которых эвакуировали из Турции, не выпускают на берег.

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