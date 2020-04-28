- 19:17 "Дело Шеремета": суд принял новое решение по Кузьменко
- 19:14 Доктор Комаровский вступился за Регину Тодоренко, которой устроили судилище в сети
- 19:03 Возвращать украинцев из-за границы авиатранспортом начнут 1 мая: названы даты и направления
- 18:57 Доллар продолжает падение: курсы НБУ на 29 апреля
- 18:38 УПЦ может стать мостом, соединяющим Украину и Донбасс, — эксперт
- 18:34 Винница возобновляет работу рынков с 30 апреля
- 18:32 Каховку срочно закрывают на карантин: что произошло
- 18:20 Три боя братьев Кличко вошли в топ-50 поединков в истории бокса
- 18:09 В Днепре врачи восстановили ребенку разорванное собакой лицо
- 18:09 Рано зацвели: в Украине прогнозируют неурожай абрикосов, персиков и черешен
- 17:58 Вода ушла на полкилометра: в сети показали впечатляющие фото обмелевшего озера Свитязь
- 17:36 Выпала из окна 14-го этажа: во Львове при загадочных обстоятельствах погибла врач
Возвращать украинцев из-за границы авиатранспортом начнут 1 мая: названы даты и направления
Организуются 11 международных рейсов, которыми вернет Украину соотечественников и нерезидентов, имеющих право въезда в страну. Ранее стали известны города из которых планируется специальные рейсы в Украину.
Как сообщает авиакомпания МАУ в своем Facebook, регистрация на рейсы будет осуществляться только в аэропорту вылета, эта процедура — бесплатная.
Расписания рейсов:
- • 1 мая 2020: Амстердам — Киев, Тель-Авив — Киев;
- • 3 мая 2020 Женева — Киев, Дубай — Киев, Шарм-эль-Шейх — Киев;
- • 5 мая 2020: Торонто — Киев, Дортмунд — Киев, Прага — Киев;
- • 7 мая 2020: Мадрид — Киев, Милан — Киев;
- • 9 мая 2020 Мюнхен — Киев.
Ранее сообщалось, что под Одессой украинцев, которых эвакуировали из Турции, не выпускают на берег.
Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter
Девушка звонит коллеге по работе и говорит шепотом: — Я сегодня на работу не приду... — Почему? — Муж потерял три тысячи гривен, ищет... — А ты тут при чем? — Так я на них стою...