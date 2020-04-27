- 22:17 На Житомирщине нашли еще 100 тонн "львовского" мусора: назревает новый скандал
- 22:16 Одесситка в однокомнатной квартире замучила 15 собак и угрожала взорвать дом
- 22:15 Футболист российского клуба жестко раскритиковал Путина и нарвался на штраф
- 22:12 Елена Кравец умилила сеть фото со спящими детьми
- 21:59 Ким Чен Ына могут заменить двойником: почему такой сценарий устроит всех
- 21:52 Денег не будет: с Региной Тодоренко разорвали контракты после скандала
- 21:46 Хроники коронавируса: главные события в мире 27 апреля (обновляется)
- 21:26 "Дело Гандзюк": возмущенные активисты отправились домой к генпрокурору
- 21:21 Меган Маркл обрушилась с упреками на королеву из-за Кейт Миддлтон
- 21:05 Минздрав назвал условия для возобновления работы рынков
- 20:35 Милявская рассказала о несчастном случае, после которого стала бесплодной
- 20:32 Свитолина обидно упустила победу на старте виртуального турнира по теннису
Денег не будет: с Региной Тодоренко разорвали контракты после скандала
Певица и телеведущая Регина Тодоренко, которая раскритиковала жертв домашнего насилия, останется без денег во время карантина из-за коронавируса.
Регина, которая зарабатывала почти миллион долларов в Instagram, рекламируя разные товары, была одной из самых успешных блогеров в России.
Она также снималась в рекламных роликах, за что получала прибыль.
Первым после того, как Регина назвала жертв домашнего насилия больными и провокаторами, с ней связались из журнала Glamour. Журналистка издания пыталась дать Тодоренко шанс оправдаться, но тщетно. После этого журнал лишил Тодоренко звания «Женщина года».
PepsiCo сняла с эфира рекламу с Тодоренко, заявив, что человек, который защищает насилие, не может сотрудничать с компанией. Регина рекламировала продукцию компании — сок J7.
После этого контракт разорвала торговая марка Pampers, принадлежащая компании Procter & Gamble.
«В текущей ситуации мы не видим возможности продолжить сотрудничество с Региной. Часть средств, изначально направленных на рекламную кампанию с ее участием, будет передана на поддержку семей в трудной жизненной ситуации», — говорится на странице компании.
Calzedonia и L’Oreal не успели возобновить контракты с Тодоренко и радуются.
Ранее муж Регины Влад Топалов решил ее защищать, заявив, что она «оступилась». В сети Топалову напомнили, что он с удовольствием поддержал жену и шеймил жертв насилия с гораздо большим рвением, чем Тодоренко.
Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter
Девушка звонит коллеге по работе и говорит шепотом: — Я сегодня на работу не приду... — Почему? — Муж потерял три тысячи гривен, ищет... — А ты тут при чем? — Так я на них стою...