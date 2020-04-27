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Шоу-бизнес

Денег не будет: с Региной Тодоренко разорвали контракты после скандала

21:52 27 апреля 2020 757
Регина Тодоренко
Марина ГЕРДАН, «ФАКТЫ»

Певица и телеведущая Регина Тодоренко, которая раскритиковала жертв домашнего насилия, останется без денег во время карантина из-за коронавируса.
Регина, которая зарабатывала почти миллион долларов в Instagram, рекламируя разные товары, была одной из самых успешных блогеров в России.

Она также снималась в рекламных роликах, за что получала прибыль.

Первым после того, как Регина назвала жертв домашнего насилия больными и провокаторами, с ней связались из журнала Glamour. Журналистка издания пыталась дать Тодоренко шанс оправдаться, но тщетно. После этого журнал лишил Тодоренко звания «Женщина года».

PepsiCo сняла с эфира рекламу с Тодоренко, заявив, что человек, который защищает насилие, не может сотрудничать с компанией. Регина рекламировала продукцию компании — сок J7.

После этого контракт разорвала торговая марка Pampers, принадлежащая компании Procter & Gamble.

Тодоренко

«В текущей ситуации мы не видим возможности продолжить сотрудничество с Региной. Часть средств, изначально направленных на рекламную кампанию с ее участием, будет передана на поддержку семей в трудной жизненной ситуации», — говорится на странице компании.

Calzedonia и L’Oreal не успели возобновить контракты с Тодоренко и радуются.

Тодоренко

Ранее муж Регины Влад Топалов решил ее защищать, заявив, что она «оступилась». В сети Топалову напомнили, что он с удовольствием поддержал жену и шеймил жертв насилия с гораздо большим рвением, чем Тодоренко.

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