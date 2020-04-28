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Украина

В мире есть всего три сценария борьбы с коронавирусом, два из них Украине не подходят, — Шмыгаль

21:28 28 апреля 2020 650
В мире есть всего три сценария борьбы с коронавирусом, два из них Украине не подходят,&nbsp;— Шмыгаль
Юлия ЛУГОВАЯ, «ФАКТЫ»

Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль считает, что Украина должна перейти к адаптивному карантину по примеру Чехии и Польши, динамика заболеваемости в которых схожа с ситуацией в нашей стране.

При этом он также отметил, что альтернативой такого перехода является жесткий путь, при котором все останется закрытым, как в Сингапуре или Турции.

«На период священного для мусульман Рамадана турецкая власть вводит комендантский час на выходных, позволяя выходить в ближайшие магазины только с 9 до 14 часов. Такой сценарий точно не для нас», — рассказал глава правительства.

Также Шмыгаль отметил и «шведский» путь, при котором нужно вернуться к обычной жизни и открыть все заведения.

«Однако в настоящее время в Швеции выявлено более 18 600 случаев заболевания и зафиксировано более чем 2100 смертей. То есть, летальность составляет более 11%. Это впятеро выше, чем в настоящее время в Украине», — напомнил Шмыгаль.

Напомним, на майские праздники большинство украинцев намерены оставаться дома, хотя во многих городах досрочно начали открывать парикмахерские, кафе и рынки.

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