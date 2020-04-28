Карантин в Украине: на майские праздники большинство украинцев собираются сидеть дома

Общество и люди

На майские праздники, когда карантин в Украине все еще будет действовать, большинство украинцев намерены оставаться дома.

Такие намерения, согласно данным социологов из «Рейтинга», высказали три четверти участников социологического исследования. Лишь один процент респондентов намерен путешествовать по стране, 8 процентов участников социсследований собрались сходить в гости к родным и близким, а еще 5 процентов — провести время с друзьями. В то же время 17 процентов респондентов заявили, что будут заниматься домашним хозяйством.

Социологи отмечают, что среди последних 17 процентов — больше жителей западных и центральных регионов Украины, а также сельских жителей. Навестить родных и близких больше хотят молодые люди, мужчины и более обеспеченные респонденты.

Что же касается соблюдения карантинных мер, то почти треть — 29 процентов респондентов — сообщили, что выходят из дома несколько раз в день, 23 процента — один раз в день, а 37 процентов участников опроса заявили, что выходят на улицу раз в несколько дней. В то же время 11 процентов украинцев сказали, что вообще стараются не выходить из дому.

Социологи констатируют, что за последние две недели заметно выросло количество тех, кто выходит из дома несколько раз в день — с 19 до 29 процентов. Среди таких респондентов больше женщин, людей старшего возраста и наименее обеспеченных. Также сообщается, что среди тех, кто чаще выходит из дому меньше тех, кто смотрит новости.

Социологические исследования проводились 24−25 апреля 2020 года, в них приняли участие 1200 респондентов в возрасте от 18 лет и старше во всех областях, кроме временно оккупированных территорий Крыма и Донбасса. Метод опроса: CATI (computer-assisted telephone interviews — телефонные интервью с использованием компьютера). Ошибка репрезентативности исследования с доверительной вероятностью 0,95: не более 2,8%.

Как ранее сообщали «ФАКТЫ», социологи выяснили, как жители Киева отнеслись к мерам, предпринятым высшим руководством страны для борьбы с пандемией коронавируса.

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