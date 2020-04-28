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Снова десятки заболевших: на Буковине зафиксированы новые случаи COVID-19
В занимающей первое место в грустном рейтинге по количеству заболевших коронавирусом жителей Черновицкой области снова зафиксированы случаи инфицирования COVID-19.
Об этом сообщил в своем Facebook глава областной государственной администрации Сергей Осачук.
По его информации, на Буковине 28 апреля официально подтверждено еще 60 случаев заражения коронавируса, из них 21 — в Черновцах.
Общая численность инфицированных в области от первого установленного случая составляет 1489 человек.
Также глава области уточняет, что за истекшие сутки 19 буковинцев сегодня выздоровели от COVID-19, они дважды получили отрицательные результаты тестов. Таким образом, в Черновицкой области от коронавируса уже вылечились 98 человек.
В больницах Буковины для больных коронавирусом предусмотрено 2783 коек, сейчас занята 501 кровать.
В числе радостных событий для жителей области Осачук упоминает факт передачи благотворителями областной больнице дезинфекционного тоннеля: когда человек проходит через данную конструкцию, на него распыляется специальный раствор, который убивает бактерии и вирусы. Туннелем могут пользоваться врачи, пациенты и посетители медицинского учреждения.
Ранее «ФАКТЫ» писали, что по данным на девять утра вторника, 28 апреля, в Украине подтверждены 9410 случаев COVID-19. Зафиксированы 239 случаев с летальным исходом и 992 случая выздоровления пациентов. Всего провели 98 719 тестов.
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