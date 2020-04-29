Украина

Странное "ноу-хау": в Днепре "пометили" дома, где живут люди с подозрением на COVID-19

В Днепре мэрия решила проявить особое рвение в обозначении домов, где живут госпитализированные с подозрением на коронавирус люди — их пометили соответствующими объявлениями.

Об этом со ссылкой на мэрию города передает «Радио Свобода».

При этом в горсовете сообщили, что объявления развесили на около 150 домах города.

Также чиновники обнародовали интерактивную карту, где обозначены районы города с выявленными случаями инфекции. Такое начинание якобы нужно для того, чтобы подъезды домов, где есть люди с подозрением на коронавирус, дезинфицировали чаще других. Данные карты постоянно обновляют на основании информации Нацполиции и департамента здравоохранения горсовета.

Вместе с тем юрист правозащитной группы «Сич» Виталия Серебрянская считает, что появление таких объявлений на подъездах домов является нарушением прав человека. Если инфекция действительно несет общественную опасность, то обработка отдельных персональных данных может осуществляться без согласия человека для предотвращения распространения болезни, но доступ к данным должен предоставляться только ограниченному кругу лиц, говорит она.

«Этими данными могут пользоваться медико-эпидемиологические службы и органы исполнительной власти, например, чтобы сделать дополнительную дезинфекцию в подъезде, но ни в коем случае нельзя распространять эти данные для общественности. В подъездах люди часто друг друга знают и человека вычислить несложно. Мы советуем людям, если они чувствуют дискриминацию из-за обнародования данных, обращаться к региональному уполномоченному по правам человека или полиции», — заявила юрист.

В то же время другой юрист из Днепра, Андрей Верба считает, что речь об обнародовании персональных данных не идет: в листовках нет фамилии, имени и отчества человека, его даты рождения и тому подобное.

Ранее «ФАКТЫ» писали о скандале, который разгорелся в Киеве, когда в Сеть просочилась информация о существовании подобных «коронавирусных» списков адресов. Тогда в КГГА подобную информацию назвали «фейком» и «вбросом», и обратились за помощью к правоохранителям.

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