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Врачи Германии и Франции публикуют селфи в голом виде – в знак протеста против нехватки средств защиты (фото)

Немецкие врачи массово публикуют в соцсетях селфи на рабочих местах в полностью голом виде. Таким образом медики выражают свой протест против нехватки в лечебных учреждениях средств индивидуальной защиты в условиях пандемии коронавируса. Они надеются привлечь внимание общественности к этой серьезной проблеме. И добиться наконец реакции министерства здравоохранения, игнорирующего их жалобы.

Как пишет издание Daily Mail, кампания проходит под девизом «Blanke Bedenken», что можно перевести, как «голые опасения».

Врачи говорят, что, не имея защитного снаряжения, они выходят на борьбу с коронавирусом практическим голыми. Нагота — это символ их уязвимости.

Некоторым приходится самостоятельно изготавливать маски дома. Один из врачей на фото держит плакат с надписью: «Меня учили зашивать раны. Почему я должен учиться шить маски?».

Аналогичная кампания проходит также во Франции. Там в ней приняли участие в основном стоматологи. Они запустили флешмоб под названием Dentisteàpoil («дантист нагишом»).

Autour du monde, les dentistes sont tenus de voir les urgences mais sont en bas des listes de priorités pour lEPI, mettant en danger leur santé et ceux de leurs patients.



En France, le hashtag #Dentisteapoil est le cri de ralliement de ces professionnels de la santé. pic.twitter.com/VO8XSPWnwz — Uwe Bergmann (@uwbergmann) April 25, 2020

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