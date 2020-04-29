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Мир

В Туркменистане сотни людей с подозрением на коронавирус спрятали от комиссии ВОЗ

14:11 29 апреля 2020 219
Аэропорт Туркменабада
Юлия ЛУГОВАЯ, «ФАКТЫ»

В Туркменистане, где официально не подтверждают ни одного случая инфицирования COVID-19, начали масштабно готовиться к мониторинговому визиту экспертов Всемирной организации здравоохранения

Как сообщает местная редакция Радио Свобода, за один день несколько сотен людей, у которых подозревали коронавирус и поместили в так называемую карантинную зону на окраине Туркменабада, вывезли в провинцию.

«В карантине на окраине Туркменабада сейчас осталось пять человек, остальных отпустили», — сообщил источник в системе здравоохранения Лебапского велаята.

Предварительно известно, что в настоящее время до 480 пациентов находятся в небольших больницах и психиатрической клинике.

Всего в стране под видом борьбы с инфекционными заболеваниями создали три карантинные зоны.

Напомним, с 1 апреля в Туркмении ввели запрет на массовые мероприятия, а также ограничения, которые касаются личной жизни граждан. В частности, были запрещены свадьбы.

Фото Wikiway.com

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