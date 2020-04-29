- 15:12 Дочь звезды 90-х зверски избили толпой на пляже
- 15:06 Кабмин принял решение о возобновлении работы рынков
- 14:51 Леся Никитюк заговорила о тайном возлюбленном: кто он
- 14:43 За плечами 12 лет тюрьмы: в Закарпатье задержали «криминального авторитета»
- 14:42 В Киеве столкнулись сразу 7 машин: в сети показали видео с места аварии
- 14:29 В Украине хотят ввести адаптивный карантин: что об этом известно
- 14:15 Кабмин назначил главу налоговой: что известно об Алексее Любченко
- 14:14 В Киеве на одном из путепроводов до осени перекроют движение: карта объезда
- 14:11 Паспорт при переводе денег и подтверждение их происхождения: новые правила финансовых операций в Украине
- 14:11 В Туркменистане сотни людей с подозрением на коронавирус спрятали от комиссии ВОЗ
- 14:07 Вкусно и полезно: Настя Каменских поделилась фирменными рецептами
- 13:57 На Бали при загадочных обстоятельствах погибли туристы из Украины
В Туркменистане сотни людей с подозрением на коронавирус спрятали от комиссии ВОЗ
В Туркменистане, где официально не подтверждают ни одного случая инфицирования COVID-19, начали масштабно готовиться к мониторинговому визиту экспертов Всемирной организации здравоохранения
Как сообщает местная редакция Радио Свобода, за один день несколько сотен людей, у которых подозревали коронавирус и поместили в так называемую карантинную зону на окраине Туркменабада, вывезли в провинцию.
«В карантине на окраине Туркменабада сейчас осталось пять человек, остальных отпустили», — сообщил источник в системе здравоохранения Лебапского велаята.
Предварительно известно, что в настоящее время до 480 пациентов находятся в небольших больницах и психиатрической клинике.
Всего в стране под видом борьбы с инфекционными заболеваниями создали три карантинные зоны.
Напомним, с 1 апреля в Туркмении ввели запрет на массовые мероприятия, а также ограничения, которые касаются личной жизни граждан. В частности, были запрещены свадьбы.
Фото Wikiway.com
Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter
Исаак Соломонович был в прекрасной спортивной форме. Правда, она... не застегивалась у него на животе.