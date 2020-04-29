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Областной центр в Украине отказался возобновлять работу рынков до 11 мая
Несмотря на решение Кабинета министров, руководители рынков Тернополя отказались их открывать.
Как сообщает на своей странице в Facebook Тернопольский штаб для борьбы с коронавирусом, на обсуждении возможности открытия руководители местных продуктовых рынков заявили, что они не хотят рисковать здоровьем как своих работников, так и жителей Тернополя. В итоге, учитывая рост заболеваемости коронавирусом COVID-19, на совещании решили до 11 мая продовольственные рынки в Тернополе не открывать.
В штабе отметили, что решения о работе рынков принимаются в соответствии с правительственными документами, в которых четко прописаны требования. Их выполнение рынками Тернополя на данный момент невозможно.
Ранее сообщалось, что в Виннице рынки возобновят работу с 30 апреля.
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