26.95 / 27.20 29.01 / 29.46
Киев: +22
Архив
поискПОИСК
СПЕЦТЕМЫ:
Последние новости
БОЛЬШЕ НОВОСТЕЙ  >>
Украина

Во Львове открывают летние кафе и рестораны

18:58 29 апреля 2020 250
летние террасы во Львове
Ирина АЛЕКСЕЕВА, «ФАКТЫ»

Пока в Тернополе не хотят возобновлять работу рынков, несмотря на распоряжение правительства, во Львове решили открывать летние рестораны и кафе.

Со вторника, 12 мая, во Львове разрешают функционирование летних площадок. Для этих заведений мэрия разработает отдельные правила работы, сообщает zaxid.net.

Мэр города Андрей Садовый считает, что работу объектов общепита нужно восстанавливать постепенно и они будут работать по специальному протоколу. Летние террасы должны быть обеспечены масками, перчатками и дезинфекторами, проводить температурный скрининг и тщательную дезинфекцию.

Посетителей с температурой рестораны принимать не будут. Это, по словам Садового, пропишут в протоколе.

Рестораторам также предложили отказаться от стандартного меню и сделать его бесконтактным (онлайн, наклейка на столе или одноразовые). Столики на летних площадках нужно расставлять так, чтобы люди придерживались социальной дистанции.

Андрей Садовый дал поручение заместителю по вопросам развития Андрей Москаленко и главному архитектору Львова Антону Коломейцев, чтобы они разработали несколько вариантов функционирования летних площадок в городе.

Напомним, с 1 мая в Украине разрешена работа 280 рынков. А после 11 мая правительство планирует ввести так называемый адаптивный карантин, который можно будет усиливать локально, в зависимости от вспышек заболевания коронавирусом.

Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter

Заметили ошибку? Выделите её и нажмите CTRL+Enter
    Введите вашу жалобу

Сейчас читают

Эктор Хименес-Браво

«Срамота!» Звезду украинского телевидения раскритиковали за голое фото

Сергей Притула

Притула за 6 минут показал все, что произошло в Украине за месяц карантина: получилось эффектно

летняя погода в Киеве

Дожди с грозами и летнее тепло: синоптики рассказали о погоде в Украине до конца недели

ночлежка

Держали на цепи и навешивали долги: на Полтавщине дельцы сдавали людей в аренду (фото)

Читайте также
Новости партнеров
Карта портала

© 1997—2020 «Факты и комментарии®»

Все права на материалы сайта охраняются в соответствии с законодательством Украины

Материалы под рубриками "Официально", "Новости компаний", "На заметку потребителю", "Инициатива", "Реклама", "Пресс-релиз", "Новости отрасли" а также помеченные значком публикуются на правах рекламы и носят информационно-коммерческий характер