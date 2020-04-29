Во Львове открывают летние кафе и рестораны

Украина

Пока в Тернополе не хотят возобновлять работу рынков, несмотря на распоряжение правительства, во Львове решили открывать летние рестораны и кафе.

Со вторника, 12 мая, во Львове разрешают функционирование летних площадок. Для этих заведений мэрия разработает отдельные правила работы, сообщает zaxid.net.



Мэр города Андрей Садовый считает, что работу объектов общепита нужно восстанавливать постепенно и они будут работать по специальному протоколу. Летние террасы должны быть обеспечены масками, перчатками и дезинфекторами, проводить температурный скрининг и тщательную дезинфекцию.



Посетителей с температурой рестораны принимать не будут. Это, по словам Садового, пропишут в протоколе.



Рестораторам также предложили отказаться от стандартного меню и сделать его бесконтактным (онлайн, наклейка на столе или одноразовые). Столики на летних площадках нужно расставлять так, чтобы люди придерживались социальной дистанции.



Андрей Садовый дал поручение заместителю по вопросам развития Андрей Москаленко и главному архитектору Львова Антону Коломейцев, чтобы они разработали несколько вариантов функционирования летних площадок в городе.



Напомним, с 1 мая в Украине разрешена работа 280 рынков. А после 11 мая правительство планирует ввести так называемый адаптивный карантин, который можно будет усиливать локально, в зависимости от вспышек заболевания коронавирусом.





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