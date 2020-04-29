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Украина

Притула за 6 минут показал все, что произошло в Украине за месяц карантина: получилось эффектно

19:32 29 апреля 2020 183
Сергей Притула
Сергей ГОРЕЛОВ, «ФАКТЫ»

Известный телеведущий и волонтер Сергей Притула рассказал, до чего довел украинцев карантин, введенный для борьбы с пандемией коронавируса. Ранее мрачный прогноз по поводу карантина дал блогер и бизнесмен Евгений Черняк.

Шестиминутный ролик, в котором освещаются последствия карантина, Притула опубликовал в своем Facebook. В нем он акцентирует внимание на том, что ограничения действуют только для определенных категорий предпринимателей.

«Или власть обеспечит равные условия ведения бизнеса путем правильной стандартизации работы малых предприятий, или предприниматели и их работники обеспечат другие условия труда для власти», — к такому выводу приходит автор видео.

Ролик быстро собрал более 10 тысяч лайков и сотни комментариев:

Ранее советник президента Зеленского заявил, что при выходе из карантина в приоритете будет возобновление работы малого и среднего бизнеса.

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