Вернули крепостное право: в сети обсуждают скандал с заробитчанами

Украина

После введения в Украине карантина в связи с пандемией коронавируса, украинским заробитчанам сейчас сложно выехать за границу на заработки. К тому же власти хотят, чтобы люди оставались в Украине и говорят о создании «миллионов рабочих мест».

Несмотря на обещания о том, что возможность для выезда появится, когда пойдет на спад пандемия, люди возмущены и хотят сами определяться, в какой стране и на каких условиях они будут работать.

Особенно возмутило украинцев решение правительства вести переговоры с властями тех стран, которые хотят видеть у себя украинских трудовых мигрантов. Премьер Денис Шмыгаль поручил это вице-премьеру по евроинтеграции Вадиму Пристайко.

Украинцы восприняли такую позицию правительства как притеснение прав и свобод граждан.

Святослав Батов пишет, что Украина становится похожей на КНДР, которая официально торгует рабочими для других государств. Для Северной Кореи, которая живет в тотальной бедности, экспорт трудовых мигрантов — это один из немногих источников пополнения валютной выручки, потому зарплату этим работникам иностранные компании платят через официальные структуры КНДР.

Юрист Татьяна Локацкая с сарказмом спрашивает: рабов продают оптом или в розницу и как за них платить, если ограничены суммы переводов.

Журналист Виктор Трегубов называет заробитчан заложниками ситуации, которой намерен воспользоваться премьер Шмыгаль.

Роман Пелех возмущается: украинцы были хозяевами в своей стране, а теперь стали рабами избранных «слуг народа».

Он вкратце описывает шаги власти, которые возвращают Украину в период крепостного права.

Напомним, Украина занимает первое место в Европе по объему денежных переводов от трудовых мигрантов. В НБУ подсчитали, что за 2019 год украинские заробитчане перевели в страну около 12 млрд долларов. Эксперты считают, что эта сумма гораздо больше.

Вместе с тем, в Кабмине заявили, что готовы рассматривать каждый запрос от государств, где сезонно работают украинцы.

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