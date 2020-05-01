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Общество и люди

Поздравления с 1 Мая и открытки

0:57 1 мая 2020 34
1 Мая
Марина ГЕРДАН, «ФАКТЫ»

В пятницу, 1 мая, после Вальпургиевой ночи, отмечают День труда (День международной солидарности трудящихся).

«ФАКТЫ» собрали открытки и поздравления к празднику.

1 Мая

Поздравляю с Днем трудящихся! Желаю, чтобы ваши труды всегда приносили желанные плоды в виде результатов. Чтобы работа была в радость. Пусть все поставленные цели осуществятся, а финансы приумножатся! Добра, тепла, достатка, желания, успеха и благополучия!

1 Мая

1 Мая

***
В день, символизирующий солидарность и дружбу всех людей, хочется пожелать весеннего тепла, энтузиазма, побольше ярких идей и творческих успехов во всех начинаниях. Пусть эти дни пройдут в бодром, веселом настроении, ярких событиях, в кругу близких и родных. Здоровья, счастья, любви.

1 Мая

1 Мая

***
С праздником всех трудолюбивых! Пусть любое дело закончится успехом и перспективными предложениями на будущее. Творите, любите, мечтайте, вдохновляйтесь, изучайте что-то новое, захватывающее. Больше светлых дней, улыбок, меньше разочарований!

1 Мая

***
Первомай наступил и желаем, чтобы с ним пришло самое теплое весеннее солнышко! Пусть любой труд будет по силам и в радость! Чтобы каждое утро начиналось бодро, с улыбкой и хорошим настроением!

1 Мая

Напомним, что этот день в Украине выходной. Обо всех выходных днях в мае читайте здесь.

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