Украина

Нужно развивать свою страну: пандемия стала важным уроком для украинских богачей

Мировая пандемия коронавируса показала, что далеко не всегда состоятельные люди могут переехать жить из Украины в страны Запада. На это обращает внимание академик Национальной академии наук Украины, директор Института демографии и социальных исследований имени М.В. Птухи Национальной академии наук Элла Либанова.

По словам академика, бедность возрастет, но не катастрофически.

«ВВП — важный, но не единственный показатель уровня жизни в стране. Просто он очень удобен для международных сравнений. На самом деле важна динамика не только абсолютной величины ВВП, но и структуры. Грубо говоря, ВВП можно наращивать за счет расходов на армию, а можно — за счет повышения зарплат бедным. В первом случае рост ВВП не настолько заметно повлияет на уровень жизни, прямо скажем, во втором — конечно, повлияет», — утверждает Либанова.

Она также отвечает, что пандемия стала важным уроком для богатых людей Украины. Показав, что не всегда можно в случае чего уехать на Запад.

«Надеюсь, что они поняли необходимость бюджетных инвестиций не только в собственный бизнес, но и в развитие страны в целом — в медицину, в благоустройство, дорожное строительство, школы…» — говорит Либанова.

Полный текст интервью о заработках медиков в Украине и Польше читайте на сайте «ФАКТОВ».

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