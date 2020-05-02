Здоровье и медицина

Врач рассказал, во сколько обходится лечение COVID-19 в Украине

Вернувшийся из Италии украинский медик Николай Рыхлицкий подсчитал стоимость лечения COVID-19 в Украине. По его оценкам, весь процесс может обойтись в 30 тысяч гривен, причем по крайней мере часть расходов придется взять на себя родным пациента.

В интервью Главкому он объяснил, что госпитализированному больному, кроме наборов для катетеризации центральных вен в реанимации и средств для измерения артериального давления в аорте, предстоят расходы на уход, под которыми понимается замена трубок, покупка специальной герметической системы респирации, специальных дыхательных фильтров (не менее 2−3 единиц), специальных одноразовых масок и одноразовых устройств для инвазивной вентиляции легких.

И если антибиотиками вас наверняка обеспечат, то расходы на питание, возможно, придется покрыть дополнительно.

Напомним, столичные медики 30 апреля устроили акцию протеста. Персонал одной из городских клинических больниц отказался работать, поскольку власти не выполнили обещание увеличить им зарплаты.

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