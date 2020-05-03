Зеленский попал в ловушку: совпали интересы украинских олигархов и даже Путина

Политика

Бывший дипломат Дмитрий Чекалкин считает, что ранее президент Украины Владимир Зеленский был абсолютно оторван от реальности, но уже наконец понял, «в какую беду он влез».

«В Украине „болезни“ накапливались десятилетиями. Зеленский думал, что так легко, „с ноги“ решит все эти болезненные вопросы, которые у нас собирались годами и веками. 40-миллионная страна противостоит коварнейшему врагу, главной задачей которого является уничтожить ее. Если Украина прекращает свое существование, никто же не спросит у Путина за оккупированный Донбасс или аннексированный Крым. Понятно, что сегодня перед нами жестокий, коварный враг человечества вообще. И брать на себя непрофессионалу ответственность в такое время — это все равно, что смертельно больного человека привозят в больницу, и оперировать его берется не опытный хирург, а какой-то сантехник, который хорошо рассказывает анекдоты», — сказал он, пишет OBOZREVATEL.

По словам Чекалкина, Зеленский начинает осознавать, как «тяжела шапка Мономаха».

«В случае с Зеленским совпали интересы и украинских олигархов, и даже Путина, поэтому для него это была своеобразная ловушка», — считает Чекалкин.

По его словам, Зеленского предупреждали, что это бремя совершенно неподъемное.

«Скажу больше, в свое время ему создали комфортные условия его коммерческие, в том числе, и российские партнеры. На время его пребывания на посту руководителя телеканала „Интер“ прямо с неба, через различные российские структуры, на пропутинские проекты поступало 70−80 миллионов долларов в год. В те времена он привык к легкому существованию, покупал квартиры в Лондоне, дом в Италии. Он был распущен в определенной степени такой легкой добычей и решил, что в политике также все будет просто», — уверен экс-дипломат.

Как писали «ФАКТЫ», ранее бывший премьер-министр Украины Алексей Гончарук заявил, что президент Украины Владимир Зеленский очень часто находится в искусственно созданном вокруг него информационном поле. Многие группы влияния в украинской политике вводят главу государства в заблуждение, когда хотят донести до него какую-то выгодную им информацию, представив ее в нужном для них ракурсе.

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