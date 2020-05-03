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Украина

Вокруг Зеленского формируют информационное поле и часто вводят его в заблуждение, — Гончарук

8:43 3 мая 2020 289
Гончарук
Ирина АЛЕКСЕЕВА, «ФАКТЫ»

Президент Украины Владимир Зеленский очень часто находится в искусственно созданном вокруг него информационном поле. Многие группы влияния в украинской политике вводят главу государства в заблуждение, когда хотят донести до него какую-то выгодную им информацию, представив ее в нужном для них ракурсе. Такую мысль высказал бывший премьер-министр Украины Алексей Гончарук.

Экс-премьер в интервью «Радио Свобода» сказал, что Зеленский способен слышать разные точки зрения, но решения, по видимому, принимает, прислушиваясь к тем людям, которым больше доверяет.

В частности, по последним увольнениям главы таможни Нефьодова и налоговой Верланова, Гончарук считает, что освободили людей, которые были на своем месте.

«Решения приняты. По моему мнению, достойные, правильные люди освобождены. Это ошибка. И я уверен, что сам Владимир Александрович это поймет через несколько месяцев», — уточнил Гончарук.

Напомним, сам Гончарук, в бытность свою премьером, допускал неоднозначные высказывания в адрес президента Владимира Зеленского и учил подчиненных, как донести до главы государства выгодную ему на тот момент информацию. Позже скандал назвали «пленками Гончарука», за который главе правительства пришлось оправдываться.

ФОТО Сергея ТУШИНСКОГО, «ФАКТЫ»

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