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Украина

Тепло закончится во вторник: синоптик предупредила о приближающемся похолодании

13:16 3 мая 2020 68
Киев
Ирина АЛЕКСЕЕВА, «ФАКТЫ»

Дожди, которые идут в Украине уже несколько дней подряд, напитали воздух таким количеством влаги, что ее трудно будет удерживать в облаках, считает синоптик Наталья Диденко.

В понедельник, 4 мая, на всей территории страны ожидаются кратковременные дожди, грозы, местами град, шквалистое усиление ветра.

В западных областях дождей 4 мая будет меньше, прояснений больше. Температура воздуха на западе Украины завтра ожидается низкой, днем ​​+10 +16 градусов, а в Карпатах + 5 + 11 градусов и сильный ветер.

В большинстве областей Украины воздух в понедельник прогреется до + 17 + 24 градусов.

Ветер с юго-восточного постепенно перейдет на северо-западный. Во вторник, 5 мая, похолодает на значительной части территории Украины.

В Киеве 4 мая будет сыро и тепло. Ожидаются кратковременные дожди, грозы, есть вероятность града и порывистого ветра при грозах. Во вторник-среду в Киеве также похолодает.

Напомним, синоптики обещают украинцам жаркое лето, но с дождями, грозами и градом.

ФОТО Сергея ТУШИНСКОГО, «ФАКТЫ»

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