Враг не спит: на майские праздники в соцсетях активизировались российские пропагандисты

Украина

Служба безопасности Украины, недавно предотвратившая провокации в Одессе в годовщину событий на Куликовом поле 2 мая 2014 года, за период карантина заблокировала более 2,1 тысячи интернет-сообществ с общей аудиторией свыше 900 тысяч пользователей, разоблачила 301 интернет-агитатора, распространявшего различные фейки об эпидемии COVID-19.

Как уточнили в СБУ, 14 из обнаруженных агитаторов действовали по заданию России. «По данным киберспециалистов, сейчас наблюдается повышение активности интернет-агитаторов, управляемых из страны-агрессора, которые пытаются использовать любые информационные поводы для создания хаоса и паники. В частности, по указанию кураторов пророссийские агитаторы распространяли фейковые новости о праздновании Пасхи, майских праздников, вынужденном карантине и других мероприятиях», — отметили в украинской спецслужбе и добавили, что СБУ зафиксировала активизацию российских троле- и ботоферм, призывающих к нарушению карантина и оказывающих информационную поддержку акций протеста.

Так, в Днепропетровской области разоблачены трое местных жителей, распространявших призывы к протестам на майские праздники из-за карантина по заданию из РФ. Одного из агитаторов представители российских спецслужб шантажировали депортацией его матери, которая работает в Москве.

СБУ открыла уголовные производства в отношении 14 агитаторов, действовавших по заданию из России. Эти люди работали в Киеве, Одессе, Днепре, Львове, Херсоне, Полтаве, Кропивницкому и Конотопе. Информацию о 287 агитаторов направили в Нацполицию. 118 человек уже привлечены к административной ответственности.

Как ранее сообщали «ФАКТЫ», в СБУ разоблачили сеть интернет-агитаторов, по заданию из России призывавших игнорировать введенный в Украине карантин и устроить массовые акции 1 мая и 9 мая.

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