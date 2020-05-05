Ирина Федишин подарила отцу дорогую машину

Шоу-бизнес

Популярная певица Ирина Федишин, подогревшая ранее слухи о беременности, подарила отцу на юбилей дорогую машину. Такой роскошный презент близкому человеку она сделала в благодарность за поддержку и понимание в начале ее творческого пути, когда о ней, как певице еще мало кто знал. Артистка говорит, что обязана папе счастьем и творческим успехом.

Отец артистки играет на бас-гитаре и на фортепиано, именно он был первым учителем музыки для дочери. Петр учил дочь, но не предполагал, ч то Ирина выберет творческую профессию, был против этого. Но уже в 14 лет девушка написала свою первую песню, и папа отдал все свои сбережения, чтобы дочь могла записаться в студии. А еще юной певице купили синтезатор и нашли лучших учителей.

«Он понимал, что это все сложно, что шоу-бизнес — это болото. Мой отец всегда говорил: «Боже, какая музыка — о чем ты? — вспоминает Ирина Федишин в программе «Ранок з Україною». Тем не менее, отец поддерживал её в творческих шагах, родители обеспечивали занятия музыкой, возили по конкурсам и фестивалям.

А когда Ирина «доросла» до первых сольных концертов, отец возил ее на своем «ланосе».

«У нас не было авто и отец возил нас на своем «ланосе». Туда влезало 7 человек — немного нарушали мы. Было, конечно, очень весело, мы останавливались за 100 метров до концертной площадки, выходили, чтобы организаторы не видели, как мы приехали, мы крутые артисты, у нас все нормально. А когда после концерта они предлагали нас провести, мы говорили: «Нет-нет, спасибо, не надо, мы сами дорогу знаем», — рассказала артистка каналу «Украина».

Сейчас отец Ирины является ее самым преданным фанатом и посещает почти все ее концерты.

«Он настолько волнуется за меня, когда я выступаю на сцене — смотрю, такое впечатление, будто папа вместе со мной эту песню поет… то есть он настолько переживает за меня — настоящая родительская поддержка», — говорит певица.

Сейчас родители Ирины помогают ей заботиться о детях. Когда певица гастролирует, бабушка с дедушкой занимаются мальчиками. В благодарность отцу Ирина сделала ему роскошный подарок на юбилей. Два года назад подарила автомобиль стоимостью миллион гривен!

«Я действительно понимала, что родители не имеют возможности купить дорогое авто, и мне хотелось их как-то отблагодарить, как-то помочь, как они помогали мне в детстве. Поэтому, безусловно, отцу было очень приятно!» — рассказала Ирина Федишин.

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