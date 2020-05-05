Общество и люди

Американский дипломат моет руки под украинскую песню: в сеть попало забавное видео

Пресс-атташе посольства США в Украине Рэй Кастилло, как и рекомендуют медики, мыл руки в течение 20−30 секунд, сопровождая этот процесс украинской песней.

Рей Кастилло, тщательно моя руки, пел про Иванка и Марусю, которая шла «по воду».

Как ранее сообщали «ФАКТЫ», экс-руководитель Минздрава Ульяна Супрун рассказала, как правильно мыть руки, и посоветовала это делать под популярную песню о российском президенте Путине, которую сочинили украинские футбольные фанаты.

Ранее во Всемирной организации здравоохранения рассказали, как сделать санитайзер в домашних условиях.

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