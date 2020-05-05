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Вспышку коронавируса зафиксировали в супермаркете в Сумах
В Сумской области, где на утро 5 мая подтверждено 112 случаев заражения коронавирусом, COVID-19 обнаружили у пяти сотрудников одного из супермаркетов областного центра.
Об этом на брифинге в ОГА сообщил заместитель директора областного лабораторного центра Михаил Мацюк, передает ТСН.
По его словам, коронавирус обнаружили у сотрудников супермаркета по улице Петропавловской, 76, где 2 мая уже было известно о заболевании у одной из продавщиц. Все работники магазина — 71 человек — находятся дома на самоизоляции. Магазин закрыт и там проводят дезинфекцию.
Кроме того, рота патрульных также оказалась в изоляции из-коронавируса у их коллеги.
Еще три человека в Сумах, которые обратились в скорую, также были госпитализированы с подозрением на коронавирус.
По последним данным, в Сумах 21 человек инфицирован COVID-19.
Напомним, карантин, введенный в Украине в связи с распространением коронавируса, правительство продлило до 22 мая. Одновременно с 11 мая отменяется ряд запретов для населения и ограничений для бизнеса.
ФОТО Сергея ТУШИНСКОГО, «ФАКТЫ»
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