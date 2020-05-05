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Украина

Вспышку коронавируса зафиксировали в супермаркете в Сумах

15:14 5 мая 2020 206
в супермаркете
Ирина АЛЕКСЕЕВА, «ФАКТЫ»

В Сумской области, где на утро 5 мая подтверждено 112 случаев заражения коронавирусом, COVID-19 обнаружили у пяти сотрудников одного из супермаркетов областного центра.

Об этом на брифинге в ОГА сообщил заместитель директора областного лабораторного центра Михаил Мацюк, передает ТСН.

По его словам, коронавирус обнаружили у сотрудников супермаркета по улице Петропавловской, 76, где 2 мая уже было известно о заболевании у одной из продавщиц. Все работники магазина — 71 человек — находятся дома на самоизоляции. Магазин закрыт и там проводят дезинфекцию.

Кроме того, рота патрульных также оказалась в изоляции из-коронавируса у их коллеги.

Еще три человека в Сумах, которые обратились в скорую, также были госпитализированы с подозрением на коронавирус.

По последним данным, в Сумах 21 человек инфицирован COVID-19.

Напомним, карантин, введенный в Украине в связи с распространением коронавируса, правительство продлило до 22 мая. Одновременно с 11 мая отменяется ряд запретов для населения и ограничений для бизнеса.

ФОТО Сергея ТУШИНСКОГО, «ФАКТЫ»

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