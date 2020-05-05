В Украине обнаружили территорию, свободную от коронавируса: медики изучают феномен

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Областной отдел здравоохранения Закарпатской области направил группу эпидемиологов в Межгорский район, где до сих пор не было обнаружено ни одного случая инфицирования коронавирусом. Напомним, по состоянию на 5 мая в Закарпатье зарегистрировано 546 случаев инфицирования, 12 человек умерло.
Директор Закарпатского областного лабораторного центра Минздрава Галина Ситник сообщила, что задачей группы является проверка правильности работы мобильных бригад в районе по отбору образцов, а также проверка соблюдения карантинных мер в районе.
Также проверяющие доставят в Ужгород биоматериалы больных с пневмонией.
«Мы не связываем ситуацию с нулевыми случаями коронавируса в Межгорском районе с отсутствием тестирования. Ведь в лабораторный центр МОЗ в Ужгороде ранее доставляли образцы из Межгорья, но все результаты ПЦР-тестов были отрицательными», — заявила Ситник.
Напомним, до середины апреля Николаевская область также была регионом Украины, где не подтверждали ни одного случая коронавирусной инфекции. Однако после того, как в регионе с инспекцией побывал главный санитарный врач Украины Виктор Ляшко, стало известно, что в регионе проводится очень малое количество тестирований, а те, что проводились, делали с нарушениями.
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