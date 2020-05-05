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Спорт

Фергюсон – Гэйтжи: где смотреть онлайн чемпионский бой UFC

17:34 5 мая 2020 63
Фергюсон&nbsp;— Гэйтжи
Юрий ГРОМОВ, «ФАКТЫ»

В ночь с 9-го на 10 мая в американском Джэксонвилле (штат Флорида, США) пройдет бой за титул временного чемпиона Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) между обладателем пояса американцем Тони Фергюсоном (25 побед, 3 поражения) и его соотечественником Джастином Гэйтжи (21 победа, 2 поражения).

ОНЛАЙН-ТРАНСЛЯЦИЯ БОЯ ФЕРГЮСОН — ГЭЙТЖИ НА САЙТЕ «ФАКТОВ»

Примечательно, что в своих последних поединках бойцы выходили в октагон против одного и того же соперника — американца Дональда Серроне. Сначала Тони 8 июня отстоял титул временного чемпиона, когда после второго раунда врачи не позволили «Ковбою» продолжить бой, а затем 14 сентября Джастин в первом же раунде «вырубил» соперника убийственным ударом.

Видео боя Фергюсон — Серроне

Видео боя Гэйтжи — Серроне

Поединок Фергюсон — Гэйтжи будет показан на территории Украины на телеканале «Setanta Sports Ukraine». Ориентировочное время начала — 10 мая в 6:00 утра по киевскому времени. Также бой можно будет смотреть на «РЕН-ТВ» (Россия).

Ранее «ФАКТЫ» сообщали, что букмекеры отдают небольшое преимущество Фергюсону в поединке с Гэйтжи.

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