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Фергюсон – Гэйтжи: где смотреть онлайн чемпионский бой UFC
В ночь с 9-го на 10 мая в американском Джэксонвилле (штат Флорида, США) пройдет бой за титул временного чемпиона Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) между обладателем пояса американцем Тони Фергюсоном (25 побед, 3 поражения) и его соотечественником Джастином Гэйтжи (21 победа, 2 поражения).
ОНЛАЙН-ТРАНСЛЯЦИЯ БОЯ ФЕРГЮСОН — ГЭЙТЖИ НА САЙТЕ «ФАКТОВ»
Примечательно, что в своих последних поединках бойцы выходили в октагон против одного и того же соперника — американца Дональда Серроне. Сначала Тони 8 июня отстоял титул временного чемпиона, когда после второго раунда врачи не позволили «Ковбою» продолжить бой, а затем 14 сентября Джастин в первом же раунде «вырубил» соперника убийственным ударом.
Видео боя Фергюсон — Серроне
Видео боя Гэйтжи — Серроне
Поединок Фергюсон — Гэйтжи будет показан на территории Украины на телеканале «Setanta Sports Ukraine». Ориентировочное время начала — 10 мая в 6:00 утра по киевскому времени. Также бой можно будет смотреть на «РЕН-ТВ» (Россия).
Ранее «ФАКТЫ» сообщали, что букмекеры отдают небольшое преимущество Фергюсону в поединке с Гэйтжи.
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Одесса, рынок. Крупных размеров дама подходит к контейнеру с кофточками и спрашивает у продавца: — А что-нибудь веселенькое на меня есть? — Нет, мадам. Вас хочется... обнять и плакать.