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Сын Софии Ротару рассказал, как она живет на карантине
Сын легендарной украинской певицы Софии Ротару Руслан Евдокименко, который защищает ее от критики недоброжелателей, рассказал, как она себя чувствует.
Пока другие звезды активно общаются в соцсетях, записывают новые песни и делятся старыми и новыми фото, Ротару молчит, поэтому ее поклонники заволновались. Ведь певица уже в возрасте, у нее слабые легкие, проблемы с сердцем.
Поэтому поклонники Ротару решили спросить у сына о ней. «Как поживает София Михайловна, наша любимая?», «Как София Михайловна?! Очень сильно волнуемся, все ли хорошо», — пишут они. «Все хорошо, спасибо. Не волнуйтесь», — отвечает всем Руслан.
Он также отметил, что скоро появятся новые песни Ротару. «Мы работаем над новыми песнями и не планируем накапливать их для альбома. Презентуем по мере необходимости», — сообщил Евдокименко поклонникам матери.
Пока же, по его словам, Ротару занимается своим участком, заботясь о новом урожае.
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